Non solo Bakayoko, ecco con chi ha litigato Gattuso

Il successo sul Bologna di domenica ha messo per un po’ la polvere sotto il letto ma arde ancora la cenere della polveriera Milan. I rapporti all’interno di squadra e dirigenza si stanno facendo sempre più tesi e il caso-Bakayoko, che manda a quel paese Gattuso, non è l’unico che ha visto coinvolto personaggi importanti del mondon rossonero. E’ il quotidiano Libero a rivelare particolari e aneddoti inediti su quanto sta accadendo. Dopo aver inchiodato Bakayoko anche per la sua vita fuori dal campo (L’ ex Monaco nelle ultime settimane è stato avvistato più volte al The Club, discoteca in zona Moscova) Libero parla delle altre liti avute da Ringhio.

GLI SCONTENTI – Ecco dunque chi sarebbero gli scontenti: “Gattuso non ha però avuto screzi solo con Bakayoko: anche con altri giocatori come Piatek, Cutrone, Conti, Paquetà e Caldara il rapporto è stato tutt’ altro che idilliaco in questi mesi. I due ex Atalanta lamentano una gestione inappropriata dopo gli stop fisici. Cutrone non ha apprezzato l’ essere rilegato in panchina da gennaio, e Paquetà ha avuto da ridire sulla sua posizione in campo. Infine Piatek che, una volta che la nave Milan si stava arenando, non voleva fare il parafulmine ai problemi della squadra vedova dei suoi gol”.

TUTTI CONTRO TUTTI – Che si respiri un clima da “tutti contro tutti” lo certificano poi gli sfoghi di Leonardo e non solo. Anche Gazidis sta perdendo la pazienza e Libero fa sapere che “la vacanza di Maldini a Ibiza non è andata giù a Gazidis, che pretendeva maggiore vicinanza alla squadra nel momento di massima delicatezza stagionale, e che a giugno dovrà fare i conti con un bilancio da sistemare. E anche sul post-Gattuso non c’ è affinità: Maldini e Leo vorrebbero Gasperini, Gazidis uno straniero”.

SPORTEVAI | 08-05-2019 11:16