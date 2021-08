Non solo Insigne, gli interisti sperano nel colpo a centrocampo

Dopo le cessioni eccellenti l’Inter si muove e punta a colmare sul mercato i vuoti tutt’ora presenti nella rosa a disposizione di Simone Inzaghi. I titoli dei principali quotidiani sportivi sono dedicati oggi alla vicenda Insigne, ma sul web i tifosi interisti sono interessati anche ad un’altra trattativa, quella per l’esterno di fascia del Psv Denzel Dumfries, per il quale l’Inter avrebbe avanzato un’offerta importante.

Affare Dumfries verso la chiusura

“L’Inter sta premendo per Denzel Dumfries – ha scritto qualche ora fa il giornalista della Gazzetta dello Sport Nicolò Schira – Il terzino olandese è la prima scelta per rimpiazzare Hakimi e i nerazzurri lo considerano una priorità. Già raggiunto l’accordo per il contratto fino al 2025, offerti 15 milioni al Psv che ne chiede di più (20). Si può chiudere con l’inserimento di bonus”. Negli ultimi minuti sembra che le parti si siano avvicinate e l’affare sia in dirittura d’arrivo.

Gli interisti esultano

Una notizia, quella dell’assalto a Dumfries, che ha scatenato l’entusiasmo dei tifosi nerazzurri. “Dajeee Inter”, scrive Bertotto incitando la dirigenza ad affondare il colpo per l’olandese. “La cosa bella di noi interisti è che siamo totalmente psicolabili. Fino a due giorni fa lutto per Lukaku, oggi ci esaltiamo per Dumfries e le voci su Insigne. No però non siamo la tifoseria migliore del mondo, no”, ironizza Robb.

Gianluca, invece, frena gli entusiasmi: “Ma precisamente cosa ha fatto Dumfries per essere ritenuto da noi interisti, un upgrade rispetto al miglior terzino destro del mondo, Hakimi?”. La domanda stuzzica la risposta di Interismo: “Hai dato via Hakimi per 60 milioni e prendi un grande giocatore. 60 milioni per un esterno ci hanno pagato”.

Anche il tifoso Gabry approva: “Raga, questo è un degno erede di Hakimi se gioca come ha fatto nel Psv. Non sarà velocissimo e devastante come il marocchino ma ha ottimi piedi e fa anche gol”.

SPORTEVAI | 12-08-2021 10:59