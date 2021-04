Non solo Meret, Ancelotti punta anche l'altro azzurro

La qualificazione alla Champions League condizionerà inevitabilmente i piani del Napoli per la prossima stagione, non solo per quanto riguarda la scelta dell’allenatore, ma ovviamente anche per la campagna acquisti. Alcuni senatori azzurri potrebbero venire ceduti per fare cassa e secondo Nicolò Schira diversi club europei sarebbero pronti ad approfittarne.

Ancelotti su Koulibaly

Il giornalista della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto della situazione riguardo a Kalidou Koulibaly, elemento centrale nella difesa del Napoli, che però Aurelio De Laurentiis non potrebbe più permettersi in caso di mancata qualificazione alla Champions: due club della Premier League starebbero osservando la situazione del centrale senegalese.

“Kalidou Koulibaly potrebbe partire in estate se il Napoli non dovesse accedere alla Champions League – ha scritto il giornalista su Twitter – De Laurentiis vuole 60 milioni di euro per vendere il centrale difensivo (il suo contratto scade nel 2023). Everton e Manchester United stanno seguendo KK”.

Tifosi scettici sull’addio di KK

Dopo Allan, portato la scorsa estate all’Everton, Carlo Ancelotti potrebbe tornare dunque a fare la spesa in serie A: oltre a Koulibaly l’ex tecnico azzurro sarebbe interessato anche a Alex Meret, in partenza da Napoli nel caso in cui il club partenopeo decidesse di confermare David Ospina.

I tifosi azzurri, intanto, si dividono sul piano di De Laurentiis. “Ma come fai a chiedere 60 milioni per un difensore di 30 anni?”, si domanda Alessandro ricordando l’età di Koulibaly. “60 milioni sono troppi”, concorda Yannick.

Alberto, invece, già rimpiange l’eventuale addio di KK: “Senza Kalidou addio sogni di gloria”. Per Luca, invece, il trasferimento del senegalese in Premier è improbabile: “KK non lascia Napoli per andare in una squadra senza Champions”.

SPORTEVAI | 07-04-2021 10:32