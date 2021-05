Non solo Pioli e Kessie: i milanisti hanno scelto il loro eroe

Dopo il trionfo di Bergamo che ha sancito il ritorno in Champions League dopo 7 anni, i tifosi del Milan hanno esultato sui social network, scegliendo Franck Kessie come eroe della partita vinta contro l’Atalanta.

Oltre al centrocampista ivoriano, protagonista di una stagione da incorniciare, i tifosi rossoneri hanno elogi anche per Stefano Pioli e per un’altra figura reputata fondamentale per la rinascita del Milan: Paolo Maldini.

Maldini eroe dei tifosi rossoneri

Tanti gli elogi per il lavoro del dirigente, che ha riportato i rossoneri in Champions riuscendo contemporaneamente a contenere i costi e ringiovanire l’organico. “Grazie immenso Paolo Maldini”, scrive Federico su Facebook in uno dei commenti che ben fotografa lo stato d’animo dei tifosi rossoneri sul web.

“Grazie Paolo. Hai portato serietà in società e ci hai regalato la Champions dopo tanti anni!”, aggiunge Daniel, ringraziando la bandiera rossonera. “Grandi ragazzi, ma tanto merito anche te capitano”, scrive Fabry.

I consigli per il mercato

“Dovevi tornare tu che il Milan tornasse dove merita. Grazie eterno Capitano”, le parole scelte da Tony. “Lo hanno anche criticato, ma qualcuno se lo metta in testa che non è più il Milan di Berlusconi. La storia non verrà cancellata ma dobbiamo essere realisti sul fatto che non possiamo permetterci spese folli, ingaggi faraonici e soprattutto che i top player dobbiamo crearli in casa”, l’analisi di Diego.

E Lorenzo ha già pronti i consigli per il nuovo dirigente: “Riscatto Tomori, fascia a Kessie, Donnarumma e Calhanoglu via… al Milan si deve dimostrare di volerci stare a prescindere dalla competizione”.

