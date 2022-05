19-05-2022 11:21

Dopo aver avuto la certezza di giocare in Champions League nella prossima stagione, la Juventus ha iniziato a muoversi con sempre maggiore convinzione sul mercato, al fine di dare un’accelerata a quel processo di rinnovamento già iniziato nella scorsa estate. I dirigenti bianconeri hanno puntato a due giocatori esperti e dal grande nome per sistemare il centrocampo, Paul Pogba e Angel Di Maria, ormai entrambi vicinissimi al trasferimento a Torino.

Juventus, un difensore dopo Pogba e Di Maria

Ora bisogna sistemare la difesa, rimasta orfana di Giorgio Chiellini. Per questo ruolo la Juve avrebbe in mente un’operazione più complessa che punta a portare in bianconero un centrale emergente tra i migliori del panorama internazionale.

“Cherubini (dirigente bianconero, ndr) è a Londra per provare a trovare una soluzione per la cessione di Arthur – rivela su Twitter Nicolò Schira, giornalista della Gazzetta dello Sport – e ha aperto una trattativa con l’Arsenal per il difensore centrale Gabriel Magalhães. Nel frattempo, la Juventus è ancora interessata a Jorginho (che può lasciare il Chelsea) se partisse un altro centrocampista oltre ad Arthur e Ramsey”.

La Juventus vuole Gabriel, ex obiettivo del Napoli

Il nome nuovo per la difesa, dunque, è quello di Gabriel, 24enne difensore brasiliano che l’Arsenal acquistò nell’estate del 2020 dal Lille per 26 milioni di euro. Gran fisico, ottimo senso della posizione, ma soprattutto velocità e abilità nell’impostare col piede sinistro: queste le caratteristiche di Gabriel, giocatore che due anni fa finì anche nel mirino del Napoli. Il d.s. azzurro Cristiano Giuntoli pensava a lui per colmare l’eventuale partenza di Kalidou Koulibaly, che invece alla fine restò in azzurro.

Gabriel non ha sofferto il salto dalla Ligue 1 alla Premier, affermandosi subito tra i migliori difensori del campionato inglese. Convincere l’Arsenal a cederlo non sarà facile, ma i bianconeri hanno da giocare la carta Arthur e quella della partecipazione alla Champions League, competizione dalla quale l’Arsenal, a una giornata dalla fine della Premier, sarebbe esclusa.

I tifosi della Juventus sperano in Gabriel

“Madre mia cosa sta combinando il cobra Cherubini”, commenta entusiasta su Twitter Andreox. “Se Cherubini prende Gabriel e riesce anche a prendere Gabriel compro la sua di maglia, non quella di Vlahovic”, ironizza JuveHolly. “Cherubini ha fatto il giro della Premier, meglio per noi”, commenta Aurora.

“L’Arsenal deve lanciare Saliba e vuole Arthur: Gabriel potrebbe davvero arrivare”, sottolinea Frizzi. “Con l’Arsenal senza Champions Gabriel non rifiuterebbe mai la Juventus: è davvero il profilo giusto”, il parere di Stefano. “Vai Cherubini, portaci il difensore!”, l’incitamento di OSV per il dirigente bianconero.

