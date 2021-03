Non solo Young, altri due interisti pronti a partire

L’Inter si avvia verso la conquista dell’agognato scudetto, ma cosa sarà dell’organico nerazzurro nella prossima stagione? Oltre alle incertezze causate dalla situazione finanziaria del club, a generare dubbi nei tifosi sono anche le situazioni contrattuali di diversi componenti di una rosa che al suo interno conta diversi giocatori con più di 30 anni.

Tre addii e un rinnovo

L’Inter pare intenzionata a non rinnovare il contratto di molti di loro, ma poi dovrà andare a pescare sul mercato gli eventuali sostituti, compito non facile senza una nuova immissione di denaro nella campagna acquisti da parte della società.

Una situazione non facile che per molti tifosi è figlia della politica di Antonio Conte, tecnico che per vincere ha chiesto soprattutto giocatori esperti ma che, inevitabilmente, ora non hanno mercato.

Intanto Nicolò Schira ha provato a fare chiarezza su quelli che sono i piani dell’Inter sui giocatori in scadenza. “Dopo Ashley Young, l’Inter non rinnoverà il contratto di Aleksandar Kolarov, che termina a giugno – scrive il giornalista della Gazzetta dello Sport – Anche Andrea Ranocchia potrebbe andare via a fine stagione. Invece Danilo D’Ambrosio prolungherà il contratto per un altro anno”.

I tifosi criticano Conte

Tre ultratrentenni in uscita per l’Inter, mentre D’Ambrosio va verso la conferma. Scelte queste che però vengono criticate dai tifosi. “Gli acquisti di Conte, quelli buoni…”, il commento sarcastico di Arsmo. “Tutto come previsto”, aggiunge Duca. “Siamo una squadra vecchia, sul mercato saranno dolori”, scrive invece Carlo.

Mauro, su Facebook, approva invece il piano dell’Inter: “D’Ambrosio sì, perché può fare la riserva in qualsiasi ruolo di difesa. Kolarov e gli altri sono inutile”. Michele, invece, si sbilancia e indica il suo sogno per la fascia sinistra: “A Kolarov e Young i contratti scadono a fine stagione quindi non penso che rimangono. Voglio Gosens: siamo a posto per i prossimi 10 anni con lui e Hakimi”.

SPORTEVAI | 31-03-2021 11:24