20-03-2022 21:26

Lando Norris ha commentato il deludente quindicesimo posto in Bahrain: “Ho provato a spingere, a dare il massimo, ma al momento con questa macchina non si può puntare a un risultato migliore. Lavoreremo sodo per la prossima settimana”.

“Era molto difficile stare al passo delle altre auto; ci ho provato, ma così facendo vai incontro a errori, come è accaduto, mettendo sotto sforzo le ruote”, ha concluso il pilota britannico.

OMNISPORT