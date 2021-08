Norris: "La direzione è quella giusta"

Lando Norris si è detto soddisfatto della sua McLaren dopo le prime due libere a Spa, in vista del Gp del Belgio: “Naturalmente tutti noi siamo tornati in pista senza spingere subito, ma si è comunque trattato di una giornata non negativa. Abbiamo riscontrato alcuni miglioramenti sulla macchina, e credo che siamo nella giusta direzione per poter presentare una vettura più performante in vista delle PL3 e delle qualifiche, anche grazie al lavoro che faremo stanotte”.

“È stata una giornata complessa per effetto del tempo, ma sono fiducioso di avere a disposizione una vettura che sarà in grado di competere domani per ottenere un buon risultato in qualifica dove diremo la nostra”.

OMNISPORT | 27-08-2021 20:41