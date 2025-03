Novita' VAR in Serie A, grafiche sui maxischermi e audio dell'arbitro

Dalle semifinali in Coppa Italia diffusi i commenti vocali del direttore di gara

Dalla 30a giornata di Serie A, le grafiche televisive trasmesse durante il controllo in video arriveranno anche sui maxischermi degli stadi, informando gli spettatori del controllo in corso. Per semifinali e finale di Coppa Italia, inoltre, negli stadi e in tv sara’ diffuso in via sperimentale l’audio direttore di gara che spiega le decisioni prese dopo l’On-Field-Review.