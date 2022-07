Nuoto, al via gli Assoluti. Si completa la squadra per gli Europei

18-07-2022 14:41

Domani partono i campionati Assoluti di nuoto, in programma al Polo Acquatico Frecciarossa a Ostia dal 19 al 21 luglio. Ultimo appuntamento importante prima degli Europei di Roma 2022 e occasione che permetterà al settore tecnico di completare la squadra per la rassegna di casa.

Presenti quasi tutti i protagonisti di Budapest 2022, a eccezione di Gregorio Paltrinieri che proseguirà la preparazione in altura.

A presentare la manifestazione il direttore tecnico Cesare Butini. “Sono assoluti importanti perché serviranno per completare la nazionale per gli Europei di Roma 2022, che per il settanta per cento è già formata. La nostra intenzione è quella di avere atleti al via in ogni specialità e di presentare finalmente anche la 4×100 e la 4×200 stile libero femminile. Questi assoluti saranno anche l’occasione per i più giovani per mettersi in evidenza e strappare il pass per un grande evento come Roma 2022 , che potrebbe rappresentare un trampolino di lancio importante nella loro carriera. Invece per gli atleti già qualificati sarà un rilevante test di verifica della loro condizione atletica e del lavoro svolto fin qui”.