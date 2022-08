Nuoto, Pilato: "Voglio replicare dopo il Mondiale"

08-08-2022 14:34

Benedetta Pilato, nuotatrice pugliese classe 2005, è una delle stelle azzurre pronte a scendere in vasca per l’Europeo di Roma in programma dall’11 al 17 agosto.

L’azzurra, specialista della rana e reduce da un ottimo Mondiale con l’oro nei 100 rana e l’argento nei 50 ha parlato a Sky Sport.

“Sarà uno spettacolo vero gareggiare davanti al pubblico di gara, non vedo l’ora. Nel 2019 a Roma ho realizzato il primato italiano dei 50 rana prima dei Mondiali a Gwangju nel 2019. Se riavvolgo il nastro, il primo ricordo è legato al 2018 quando ai Categoria avevo vinto i 100 rana”.

E sul gruppo Italia, spiega: “Vengo dalle medaglie mondiali vinte e vorrei replicare in casa. Sono in una squadra molto forte, forse la migliore di sempre, e davanti al nostro pubblico vogliamo dare il massimo”.

Infine spiega: “Quest’anno ho gareggiato meglio nei 100 piuttosto che nei 50, ma sento sempre miei quest’ultima distanza. Ci sarà una bella sfida in casa e noi ci giocheremo già qualcosa di importante nelle batterie vista la concorrenza interna”.