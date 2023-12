Nuoto, sei ori Italia agli Europei in vasca corta: Martinenghi, Mora, Quadarella, Razzetti, Pilato e la 4x50

Pioggia di ori per l'Italia nell'ultima giornata degli Europei in vasca corta di Otopeni, in Romania: Azzurri secondi nel medagliere dietro la Gran Bretagna e davanti alla Francia.

10-12-2023 20:33

Finale trionfale degli Europei in vasca corta per l’Italia. Dopo i tanti argenti dei giorni scorsi, a Otopeni in Romania è pioggia di ori per gli Azzurri, bei sei. Ad aggiudicarseli Nicolò Martinenghi, Lorenzo Mora, Simona Quadarella, Alberto Razzetti, Benedetta Pilato e la staffetta 4×50 mista mista. E non è finita. Medaglia d’argento per Simone Cerasuolo nei 50 rana, per una fantastica doppietta con Martinenghi. Secondo posto per Alessandro Miressi nei 100 stile libero, terzo per Jasmine Nocentini nei 50 rana.

Europei nuoto: doppietta Martinenghi-Cerasuolo nei 50 rana

Una domenica da sogno, insomma, in piscina. Inaugurata dal primo e secondo posto di Nicolò Martinenghi e Simone Cerasuolo nei 50 rana. Martinenghi oro in 25”66, Cerasuolo argento in 25”83, dopo essere entrati in finale rispettivamente col primo e col terzo tempo delle semifinali. Medaglia di bronzo per il turco Emre Sakci, che pure è il detentore del primato continentale di 24”95.

Ori per Mora nei 200 dorso e Quadarella nei 400 stile libero

Vittoria meravigliosa anche per Lorenzo Mora nei 200 dorso col record italiano: 1’48”43. Clamorosa la rimonta del nuotatore modenese, quinto a metà gara ma capace di andare a prendere uno a uno tutti gli avversari negli ultimi 100 metri. Trionfo anche per Benedetta Pilato nei 50 rana col il nuovo record degli Europei (28”86), a cinque centesimi dal primato nazionale detenuto dalla stessa Pilato. Alle spalle dell’estone Eneli Jefimova un’altra Azzurra, Jasmine Nocentini, ex aequo con Imogen Clark.

Nuoto, Pilato e Razzetti show nei 50 rana e nei 400 misti

Finita? Macchè.Per Simona Quadarella la vittoria nei 400 stile libero, gara che pure non doveva essere tanto congeniale, davanti alla francese Anastasiia Kirpichnikova, beffata per appena 6 centesimi. Per Quadarella, dunque, il riscatto dopo le mezze delusioni negli 800 e nei 1500 stile libero.Nei 400 misti finalmente oro per Alberto Razzetti dopo gli argenti nei 200 misti e nei 200 farfalla. Tempo stratosferico per l’italiano (3’57”01), nuovo primato italiano e dei campionati.

Dulcis in fundo: Italia d’oro nella staffetta 4×50 mista mista

E infine il sesto oro di giornata, quello nella staffetta 4×50 mista mista composta da Mora, Martinenghi, Di Pietro e Nocentini, prima col tempo di 1’36”58 davanti alla Francia e all’Olanda. Una vittoria di importanza doppia, visto che ha consentito all’Italia di superare sul filo di lana la Francia nel medagliere finale, in abbinata col secondo posto di Alessandro Miressi nei 100 stile libero, alle spalle proprio di un francese: Maxime Grousset. Insomma, grande Italia in piscina e grandi festeggiamenti, davanti alla tv, anche per Federica Pellegrini, che non smette di seguire gli Azzurri.