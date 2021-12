Nuove voci sul futuro dell'Inter, tifosi nerazzurri al settimo cielo

15-12-2021 09:49

Piovono conferme sull’interesse del fondo Pif, diretta espressione della famiglia al potere in Arabia Saudita, per l’Inter. La notizia circola da qualche settimana, per la verità, ma freschi di giornata sono gli aggiornamenti di Filippo Grassia, giornalista di Radio Rai ed ex assessore allo Sport della Regione Lombardia, che ha parlato di significativi passi in avanti nella trattativa. Il passaggio di proprietà del club nerazzurro, addirittura, potrebbe avvenire a breve.

Inter a Pif, gli aggiornamenti di Filippo Grassia

Dopo aver accennato fugacemente a un’improvvisa accelerazione della trattativa a “Zona Cesarini”, su Radio Uno, Grassia ha dato ampi ragguagli sulla vicenda in un intervento alla tv di Calciomercato.it: “La trattativa sta andando avanti da qualche settimana, però da quanto mi risulta ha avuto un’accelerazione negli ultimi giorni per cui può darsi che la famiglia Zhang possa accettare l’offerta del fondo saudita. Credo che questa operazione sia indipendente dalle trattative di mercato, va avanti per conto proprio, è importante perché sul piatto c’è una cifra piuttosto vicina al miliardo di euro. Da parte mia sono fiducioso nel senso che comunque non è l’unico soggetto avvicinatosi all’Inter: uno saudita, uno americano e un altro di cui non ho perfetta cognizione”.

Inter verso la cessione a Pif, tifosi entusiasti

Il possibile avvento del fondo saudita scatena gli interisti sui social. “Oggi per la prima volta un giornalista, solitamente piuttosto autorevole, ha parlato di PIF…c’è un fondo di verità?”, chiede Dave speranzoso. Bacchettamagica usa toni d’antan: “Speriamo di essere presto liberi dal giogo bolscevico che ci costringe a non comprare più neanche la carta igienica. Ormai solo debiti debiti debiti”. Filippo è quasi commosso: “C’è poco da dire, sta succedendo, è innegabile”. Maurizio è in delirio: “E andiamooooo”. MarioBano prepara invece gli sfottò agli avversari: “Un proverbio dice che dove c’e fumo c’e anche fuoco. La notizia circola da tempo, non so se succederà ma se succede tanti fegatini scoppieranno”. Pochi quelli che restano cauti. Come MatteoTomb: “La sensazione è che ognuno voglia farsi trovare pronto, in piedi, sul carro della ‘cessione dell’Inter a Pif‘, nonostante le smentite. È quel dico-non dico che crea una bellissima confusione”.

