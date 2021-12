Conte e il biennio all'Inter: "Raggiunti gli obiettivi prefissati"

15-12-2021 07:13

Antonio Conte è stato premiato come allenatore dell’anno ai ‘Gazzetta Awards’, contesto ideale all’interno del quale l’attuale allenatore del Tottenham ha ripercorso il biennio trascorso sulla panchina dell’Inter, riporta sul trono d’Italia dopo dieci anni di digiuno:

“I due anni che ho trascorso all’Inter, ricordo dal primo all’ultimo giorno, è stato un bellissimo percorso che è iniziato con una richiesta del club, del presidente, di riportare l’Inter dove meritava e cercare di cambiare la storia che vedeva la Juve dominatrice indiscussa.

Un’impresa che ha posto fine al dominio della Juventus, vincitrice di nove campionati consecutivi, di cui i primi tre proprio sotto la guida tecnica di Conte: “Ci abbiamo messo due anni, abbiamo fatto un bellissimo percorso con dirigenti, staff, giocatori e tifosi. È motivo di grande orgoglio, abbiamo battuto una grande Juve che stava dominando in lungo e in largo in Italia”.

OMNISPORT