Nuovo acquirente milionario per il Milan? Tifosi perplessi

Prima i cinesi, poi gli americani e ora i francesi? Il Milan del dopo-Berlusconi sembra stia diventando terra di conquiste per gli investimenti stranieri. Sembrava che con Elliott la situazione societaria si fosse stabilizzata e che – sia pur tra qualche difficoltà e con non pochi stop sul mercato – il club rossonero avesse trovato una sua dimensione con obiettivi anche chiari per il futuro. La notizia che ci sarebbe una cordata francese pronta a rilevare il Milan arriva quindi quasi come un fulmine a ciel sereno.

IL TWEET – La rilancia con un tweet Fabio Ravezzani. Il giornalista di Telelombardia scrive: “La pista francese per la nuova proprietà Milan (Bernard Arnault) pare molto concreta. Sarebbe un’operazione clamorosa”. Ma chi è Bernard Arnault? Praticamente il secondo uomo più ricco al mondo che nella classifica dei paperoni vanta una “cassa” di 107,6 miliardi, pari al 3 percento del pil francese. La scalata fra i miliardari del pianeta è legata al suo gruppo del lusso Lvmh, di cui fanno parte alcuni dei marchi più prestigiosi al mondo. Arnault è anche tra i grandi nomi che si sono impegnati a finanziare la ricostruzione della cattedrale di Notre Dame colpita da un devastante incendio del 15 aprile scorso. Arnault ha preso il posto del fondatore di Microsoft Bill Gates, che ora deve “accontentarsi” del terzo gradino”.

LE REAZIONI – Scottati da troppe situazione negative, i tifosi del Milan commentano con scetticismo sui social: “Tanto il FPF (o FFP che dir si voglia), non permetterebbe di spendere nemmeno a lui” o anche: “Può venire anche il primo al mondo purtroppo se non ti fanno investire non serve a nulla al momento”. Non tutti danno credito alla voce: “Mah … questo non ha comprato il Psg… e poi compra il Milan?” o anche: “Ciò che conta non è la ricchezza patrimoniale del proprietario, ma la quantità e qualità dei suoi agganci, perché un club deve autofinanziarsi tramite molti sponsor. Come ha egregiamente fatto Suning, per chi sa usare il cervello. La guerra a chi ce l’ha più lungo è roba vecchia”. C’è chi sogna (“Da Preziosi ad Arnault neanche nei sogni migliori”) e chi ironizza: “Salvini si suicida se il Milan diventa francese” o “Il diavolo veste Dior” e infine: “I francesi pagherebbero un miliardo ad Elliot? perchè sembra sia questo che chiedono”.

SPORTEVAI | 18-07-2019 11:04