Fumagalli, nuova avventura: annuncio da film della Viterbese

Ermanno Fumagalli riparte dalla Viterbese. Il club laziale, ultimo nel Girone B di Lega Pro, ha annunciato l’arrivo del 39enne portiere bergamasco di Treviglio, reduce dall’esperienza al Seregno nel Girone A, club al centro di un’indagine della Procura della Repubblica di Monza dopo le denunce sui possibili reati di minaccia e violenza privata.

Fumagalli aveva raccontato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport lo scorso 10 dicembre il clima di terrore all’interno dello spogliatoio del club lombardo, denunciando di aver ricevuto minacce e di aver assistito ad alcuni episodi di violenza all’interno dello spogliatoio: “Stava per incominciare l’allenamento e mi si sono avvicinate alcune persone che conoscevo perché bazzicavano attorno alla squadra. “Ti veniamo a prendere a casa, forse non hai capito”. “Non rivedrai più la tua famiglia, stasera saluta Jacopo”. Quando hanno fatto il nome di mio figlio, non ho più capito niente. Paura? Non soltanto io. Mia moglie, con due figli in casa, non era più serena”.

“Tra il primo e il secondo tempo di una partita una persona, di cui non faccio il nome, ha messo le mani addosso a due ragazzi. Non so perché l’ha fatto”.

Nelle ultime settimane, la Viterbese ha messo gli occhi su Fumagalli per rinforzare la rosa. Il club laziale ha accelerato nelle ultime ore e ha raggiunto l’accordo totale con le parti: il numero uno ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2023.

L’annuncio della Viterbese è da film: la società ha comunicato l’arrivo del portiere classe 1982 con un spaccato della commedia del 2009 “Un’Estate al mare” diretta da Carlo Vanzina, con protagonisti Maurizio Mattioli ed Enrico Brignano. Non proprio una modalità classica per annunciare un nuovo arrivo…

