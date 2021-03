Nuovo logo Inter bocciato dai fan: Non ci rappresenta

Era atteso per mezzogiorno ma chissà di quale fuso orario così i tifosi sono rimasti sorpresi quando l’Inter, sui propri canali social, ha ufficializzato l’atteso nuovo logo del club. La società cambia nome, non si chiamerà più Fc Inter ma Inter Milano e lo stemma è diverso. Una novità che sulle prime ha spiazzato i fan, già preoccupati per i dati sui debiti del club.

Il nuovo logo dell’Inter

Il club ha postato la foto del nuovo logo con questa scritta: “IL MIO NOME È LA MIA STORIA.

I M FC INTERNAZIONALE MILANO” e in pochi minuti ha registrato sul profilo twitter migliaia di reazioni da parte dei tifosi. La stragrande maggioranza si dice insoddisfatta.

I tifosi delusi dalla scelta dell’Inter

Fioccano commenti negativi: “Quel logo non rappresenta il Football Club Internazionale Milano. Punto. Non esiste l’Inter Milano” o anche: “Non riconosco quel logo, che per giunta è orribile nella forma e nei colori, né comprerò maglie con quell’obbrobrio sopra”, oppure: “Quindi ora siamo gli azzurrineri? Sono confuso”.

C’è chi scrive: “Il fatto che il blu sia a sinistra e il nero sia a destra mi fa pensare agli arabi”, un altro attacca: “Colpo di grazia finale dei cinesi, il logo da bancarella. Fine ingloriosa”.

Infine la battuta al veleno: “Il nostro logo era fatto da un artista! Un grande del 900, un’ opera d’arte, questa è una cinesata , non andrebbe bene neanche per la PlayStation! 113 anni di storia non si toccano! Levate questo obbrobrio!”.

SPORTEVAI | 30-03-2021 10:18