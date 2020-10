N'Zonzi squalificato dall'UEFA: comportamento antisportivo

Non potrà scendere in campo nel secondo turno di Champions League l’ex centrocampista della Roma Steven N’Zonzi, che salterà dunque la sfida contro il Siviglia, altra sua ex squadra. Il francese è stato infatti squalificato dall’UEFA per una giornata.

Il comunicato del Rennes ha ufficializzato l’assenza dell’ex giallorosso in occasione di Siviglia-Rennes: “Steven Nzonzi è stato squalificato per una partita dall’UEFA per comportamento ritenuto antisportivo relativamente al match giocato contro il Krasnodar. La sospensione ha effetto immediato”.

Dopo Camavinga Julien Stephan perde anche N’Zonzi per un centrocampo che andrà totalmente reinventato: il pareggio all’esordio contro il Krasnodar, sulla carta il match più semplice, ha il sapore del passo falso e ora la sfida sul campo del Siviglia risulta già fondamentale per il cammino europeo nel girone E.

OMNISPORT | 27-10-2020 17:51