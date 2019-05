Occasione Juventus: la stella del Real arriva in sconto

La Juventus, a pochi giorni dall’annuncio dell’erede di Massimiliano Allegri, sposta la sua attenzione su un giocatore in uscita dal Real Madrid: Francisco Román Alarcón Suárez, in arte Isco.

Il centrocampista iberico non avrà più spazi nel club più titolato di Spagna dopo l’arrivo ormai certo di Eden Hazard dal Chelsea: lo stesso Florentino Perez ha ammesso che la trattativa per la stella belga è ormai in fase di chiusura. Secondo quanto riporta Marca, Zinedine Zidane non si opporrebbe alla cessione di Isco, che potrebbe lasciare la casa blanca per soli 60 milioni di euro, una cifra decisamente abbordabile per la Juventus.

Isco è da tempo nel mirino di Paratici, ma finora la Vecchia Signora si era tenuta lontana a causa della clausola di rescissione monstre da 700 milioni di euro. Ora però il vento è cambiato: Isco se ne vuole andare e anche il Real sembra pronto all’addio.

L’altro nome caldo per il centrocampo bianconero è James Rodriguez, altro esubero del Real Madrid tornato in Spagna dopo il prestito biennale al Bayern Monaco. Il colombiano non rientra nei piani di Zidane e anche lui potrebbe andarsene a prezzo scontato.

Sempre per la mediana da segnalare un contatto tra Pjanic e il club bianconero per il rinnovo del contratto: l’agente Fali Ramadani ha in programma un meeting con i dirigenti per decidere il futuro del suo assistito. Molto dipenderà dal futuro allenatore dei piemontesi.

Per quanto riguarda il mercato in uscita, arrivano sviluppi per la situazione di Douglas Costa, tra i candidati a lasciare la Vecchia Signora in estate. L’esterno brasiliano arriva da una stagione decisamente negativa tra infortuni e problemi disciplinari, con appena 25 presenze e un solo gol all’attivo. Il verdeoro piacerebbe molto in Premier League, in particolare al Manchester United. La Juventus, per lasciare andare l’ex Bayern Monaco, vorrebbe una cifra attorno ai 60 milioni di euro.

SPORTAL.IT | 28-05-2019 12:39