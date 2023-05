Occhio Roma, Xabi Alonso ha imparato il mestiere da Mourinho: "È un maestro per me"

Il tecnico delle 'Aspirine': "Serve una prestazione intensa, Mourinho è un maestro che mi ha insegnato molto".

17-05-2023 16:45

Tra la Roma e la seconda finale europea consecutiva c’è il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, ‘allenatore in campo’ di José Mourinho ai tempi del Bernabeu: “Da ottobre a oggi sono successe tante cose, abbiamo conosciuto persone e cercato di avere un impatto importante a livello psicologico sui ragazzi; sapevo avessero qualità, serviva loro energia positiva. Abbiamo consolidato ciò che avevamo in mente a livello calcistico e lo abbiamo fatto in Bundesliga e in Europa, arrivando almeno alla semifinale di Europa League. Per una squadra che non ha spesso opportunità così, è una occasione preziosa; contro la Roma ci aspetta una gara intensa e difficile, ce la vogliamo godere. Rispetto all’Olimpico dobbiamo fare gol: la gara di andata è stata equilibrata, loro hanno un piccolo vantaggio meritato, ma lotteremo per andare in una finale europea. Mourinho è un maestro: è uno scherzo del destino, mi ha insegnato tanto e provo affetto per lui” spiega l’ex centrocampista del Real Madrid ai microfoni di ‘Sky Sport’.