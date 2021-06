Ocon rinnova con l'Alpine: "Felice"

Esteban Ocon ha rinnovato fino al 2024 con l’Alpine: dopo l’annuncio il pilota francese ha espresso la sua felicità per la conferma. “Sono felice di continuare con questa squadra anche dopo la fine della stagione, è una sensazione fantastica assicurarmi il futuro in Alpine. Siamo migliorati molto da quando sono entrato nel team e mi propongo di continuare questo trend in futuro. Ci sono grandi sfide davanti a noi, soprattutto con i nuovi regolamenti nel 2022. Sono sicuro che possiamo raggiungere i nostri obiettivi lavorando sodo insieme e continuando il rapporto”.

“Ripenso spesso al Gran Premio di Sakhir dell’anno scorso con il podio, questo ricordo mi motiva a inseguire altri risultati speciali come quello. Non vedo l’ora che arrivi il prossimo capitolo ma, per ora, siamo molto concentrati su questa stagione e prendiamo ogni gara come viene“.

OMNISPORT | 16-06-2021 21:39