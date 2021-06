Olanda-Ucraina 3-2: Dumfries l'uomo decisivo, le pagelle

Partita spettacolare all’Amsterdam ArenA, con l’ Olanda che passa dalle stelle alle stalle almeno un paio di volte, prima di trionfare grazie al goal finale di Denzel Dumfries. Ucraina battuta nonostante una parziale rimonta da grande squadra.

Parte bene l’Ucraina, parte bene l’Olanda. All’Amsterdam ArenA si assiste da subito ad una partita-spettacolo. Fioccano le occasioni nitide per la squadra di de Boer, con Depay, Dumfries e Wijnaldum che devono fare i conti però con un Bushchan in formato europeo. Saracinesca chiusa per l’Ucraina e qualche scorribanda pericolosa dalle parti di Stekelenburg, con Yarmolenko e Yaremchuk particolarmente ispirati.

Ma nella ripresa cambia tutto, l’equilibrio si rombe e succede anche in modo piuttosto netto. L’Ucraina rientra male in campo e l’Olanda va a nozze: troppi errori individuali, come quello di Bushchan che spalanca la porta a Georginio Wijnaldum per il punto dell’uno a zero. Poco dopo, altro pasticcio ucraino e altro goal olandese, con il tiro di Weghorst deviato sotto porta da Dumfries.

Ad un quarto dalla fine, con la partita che sembrava chiusa, cambia nuovamente tutto. L’Olanda si adagia sugli allori e l’Ucraina si sveglia, scossa dal colpo di classe di Yarmolenko, che dai 25 metri ‘appende’ Stekelenburg alla propria porta. Dopo quattro minuti dal goal, con la selezione olandese in evidenti affanno, Malinovskyi pennella un calcio di punizione per la testa di Yaremchuk. Due a due a dieci minuti dalla fine.

Indovinate un po’? La partita cambia nuovamente a cinque minuti dalla fine. L’Olanda sfrutta l’unica sua fiammata in questo frangente di partita, con l’uomo della serata: Denzel Dumfries, bravo a svettare di testa su un cross dalla sinistra di Ake.

IL TABELLINO E LE PAGELLE

OLANDA-UCRAINA 3-2

Marcatori: 52′ Wijnaldum, 58′ Dumfries, 75′ Yarmolenko, 79′ Yaremchuk, 85′ Dumfries

OLANDA (3-5-2): Stekelenburg 6; Timber 6 (87′ Veltman), De Vrij 6, Blind 6 (64′ Aké 6); Dumfries 7,5, De Roon 6, F. De Jong 7, Wijnaldum 7,5, Van Aanholt 5,5 (64′ Wijndal 5,5); Weghorst 5,5 (87′ L. De Jong), Depay 6 (90′ Malen). Ct. F. De Boer

UCRAINA (4-3-3): Bushchan 4; Karavaev 6, Zabarnyi 6, Matviyenko 5,5, Mykolenko 5; Malinovskyi 5, Zinchenko 5,5, Sydorchuck 5; Yarmolenko 7, Yaremchuk 7, Zubkov sv (13′ Marlos 4,5, 64′ Shaparenko 6). Ct. Shevchenko

Arbitro: Brych

Ammoniti: Sydorchuk

Espulsi: –

OMNISPORT | 13-06-2021 23:21