Olimpia Milano, rinforzo azzurro per coach Messina

Triennale per il 23enne lungo in forza all'OpenjobmetisVarese.

01-06-2023 09:41

Impegnata sul campo nei play-off di LBA (oggi gara 3 con la Dinamo Sassari, serie sul 2-0 a favore dei biancorossi), l’Olimpia Milano sta pensando anche alla prossima stagione, provando ad allestire un roster ancor più di qualità.

In attesa di colpi top (si è parlato di un interessamento per Mirotic del Barcellona), Milano si sarebbe accordata con Varese per il 23enne lungo Caruso. Secondo quanto svelato da La Prealpina, ci sarebbe già un accordo tra le parti. Contratto triennale per Caruso con l’Olimpia che verserà 20.000 euro di buyout a Varese per liberare il classe 1999. Un volto nuovo azzurro per la prossima stagione biancorossa.