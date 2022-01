Olimpia, trasferta a Mosca iniziata male: un positivo al Covid in squadra

20-01-2022 18:45

L’Olimpia Milano avrà un altro impegno questa settimana in Eurolega. I ragazzi di Ettore Messina, dopo aver sconfitto Alba Berlino 84-76, voleranno a Mosca per vedersela col CSKA dell’ex Daniel Hackett (palla a due alle 18:00 ora italiana).

La trasferta però non è iniziata nel migliore dei modi. Nella squadra, infatti, c’è un positivo al Covid e la paura ovviamente è che altri possano essere stati contagiati. Questo il comunicato dell’Olimpia: “A seguito dei test effettuati prima della partenza per Mosca, è emerso un caso di debole positività al Covid-19 all’interno del gruppo squadra. Il soggetto, asintomatico, è stato prontamente isolato. Come da protocollo, il resto del gruppo squadra è stato testato una seconda volta e tutti i membri, risultati negativi, sono poi partiti per la trasferta in Russia”.

