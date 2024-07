Olimpiadi 2024, Federica Pellegrini diventa Barbie come Venus Williams e altre sette icone dello sport

La Divina diventa una bambola e celebra l'evento con un post su Instagram nel quale si candida a modello per le più giovani. Ecco tutte le colleghe dell'ex nuotatrice che hanno ispirato l'iniziativa della Mattel.

Barbie è un personaggio iconico, modello per tante bambini che ci hanno giocato da piccole immaginando una vita da principesse. Coloro che interpreteranno la bambola bionda poco che hanno a che fare col mondo delle fiabe, anche se di sogni ne ha vissuti e fatti vivere tanti nelle loro discipline. Le Olimpiadi si avvicinano e anche la Mattel ha deciso di fare qualcosa per onorarle. Per l’occasione, infatti, la famosa azienda statunitense ha selezionato nove atlete di fama internazionale alle quali dedicare una bambola in edizione limitata. Tra queste c’è anche Federica Pellegrini.

Il commento della Pellegrini al tributo alla carriera

E insomma tra le Role Model 2024 c’è anche Federica Pellegrini. Ad annunciare la notizia è stata la stessa ex nuotatrice veneta, augurandosi “di ispirare le bambine e le giovani donne a inseguire i loro sogni“. All’interno del post è stata mostrata anche l’immagine della bambola, perfettamente somigliante alla Divina. Deve essere un bel riconoscimento per la carriera di atleta della 35enne che di Olimpiadi ne ha disputate ben cinque. La stessa Pellegrini ha ammesso di vivere l’esperienza come “un tributo ai successi ottenuti nella mia carriera sportiva“.

Le altre atlete diventate bambole

Ma come abbiamo detto le bambole sono nove in tutto. Se l’Italia è degnamente rappresentata dalla Pellegrini, non sono da meno le altre atlete selezionate dalla Mattel per l’occasione. Nell’elenco figurano campionesse del calibro di Venus Williams (tennis), Ewa Swoboda (atletica leggera), Christine Sinclair (calcio), Mary Fowler (calcio), Estelle Mossely (pugilato), Susana Rodriguez (paratriathlon), Alexa Moreno (ginnastica) e Rebeca Andrade (ginnastica). Ognuna di loro ha avuto la possibilità di ispirare una bambola.

I 65 anni di Barbie per le Olimpiadi

Le modelle d’eccezione parteciperanno al progetto Voiceinsport, una piattaforma digitale nella quale saranno presenti contenuti educativi e di mentorship dedicati alle giovani sportive. L’obiettivo è quello di ispirare quest’ultime, avvicinandole ad esempi indubbiamente positivi. Ma è anche l’occasione per rendere un ulteriore omaggio alla Barbie, personaggio che ha compiuto 65 anni – seppur ben portati – e che ha anche ispirato un film di enorme successo uscito nelle sale lo scorso anno. Anche queste iniziative contribuiscono all’hype che circonda le prossime Olimpiadi per le quali Giovanni Malagò ha auspicato 40 medaglie azzurre. Con Federica Pellegrini che se li godrà dagli spalti. Magari con in mano la sua bambola creata ad hoc.