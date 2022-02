Olimpiadi Pechino, incubo Curtoni: “Una persona mi segue ovunque”

05-02-2022 13:41

Non sono giorni facili gli ultimi passati in Cina per Elena Curtoni. La sciatrice azzurra infatti, una volta atterrata a Pechino, si è trovata costretta a vivere in quarantena per esser stata a stretto contatto con una persona positiva sull’aereo che l’ha portata in Oriente.

Questo ovviamente, con tutti ciò che comporta, sta rendendo oltremodo complicato l’avvicinamento della trentunenne di Morbegno alle gare che, tra qualche giorno, assegneranno le medaglie olimpiche.

Curtoni in quarantena, il racconto

Alla FISI Curtoni ha raccontato come sta trascorrendo le sue giornate e qual è il suo stato d’animo a ridosso dell’appuntamento a cinque cerchi.

“È stato un inizio di Olimpiade un po’ burrascoso, a causa della vicinanza durante il viaggio in aereo verso la Cina con una persona risultata positiva ad un tampone, mi ritrovo in villaggio sempre una persona fuori dalla camera che ti aspetta e mi segue durante i miei spostamenti ancora per un paio di giorni, non si capisce esattamente cosa si può fare e cosa no”.

Parole queste che non lasciano dubbi circa lo stato d’ansia e preoccupazione con cui la vincitrice del supergigante di Cortina qualche settimana fa sta affrontando la quarantena obbligatoria.

Quarantena, il pensiero fisso di Curtoni

Per non farsi scoraggiare troppo dalla situazione che, suo malgrado, si sta trovando a vivere dal suo ingresso in Cina, Curtoni ha rivelato di concentrarsi su un’unica cosa.

“Cerco di isolarmi e pensare solamente allo sci, chiaramente userò il gigante per rompere il ghiaccio e cancellare questi giorni di tensione” ha spiegato la classe 1991 rivelando di avere già un piano ben stabilito in testa per le sue Olimpiadi.

Olimpiadi Pechino, il programma di Curtoni

Secondo questo, stando a quanto affermato dalla stessa sciatrice azzurra, Curtoni dunque prenderà parte al gigante del 7 gennaio per prendere confidenza con le nevi cinesi e poi si cimenterà con importanti ambizioni sia nel superG di venerdì 11 che nella discesa di martedì 15.

“È chiaro che la gara nella quale punterò le mie chances sarà il supergigante, la neve mi piace molto e cercherò di mettere in pista tutto quello che solitamente faccio in Coppa del mondo” ha confermato la valtellinese.

“Arrivo a questo appuntamento nello stato di forma e di risultati che mi ero prefissata all’inizio della stagione, l’obiettivo è mantenere lo stesso livello, la gara è secca e le variabili sono tante, occorre essere pronta a sfruttarle” ha chiosato una Curtoni ancora determinata a dare il meglio di sé nelle gare dei prossimi dieci giorni.

OMNISPORT