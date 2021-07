Olimpiadi, Tokyo: risultati e azzurri in gara 26 luglio 2021. Diretta

E’ iniziata con risultati eccellenti per l’Italnuoto questo 26 luglio: Martinenghi conquista il bronzo nei 100 rana, mentre i ragazzi della staffetta 4×100 SL centrano uno storico argento. Argento anche a Diana Bacosi, che viene superata dall’americana Amber English. Delusione per Basile e per l’Italvolley. Fabio è stato eliminato immediatamente, mentre i ragazzi del volley hanno incassato una sconfitta dalla Polonia per ben 3-0.

11:50 Fioretto Al via la semifinale Garozzo-Shikine

11:48 Volley A causa di un risentimento muscolare al quadricipite femorale destro il regista titolare degli azzurri del Volley, Simone Giannelli, è stato fermato prima della sfida. Impossibile dire ora quanto dovrà stare fermo e ovvia quanto comprensibile preoccupazione

11:40 Fioretto L’Italia della scherma (e non solo) attende con ansia la semifinale di Daniele Garozzo, che affronterà in pedana il giapponese Takahiro Shikine.

Alle 12 sarà in vasca Federica Pellegrini, la Divina del nuoto

11:37 Judo Siamo al secondo ritiro, dall’avvio di questa edizione delle Olimpiadi, per ragioni simili ovvero per non voler affrontare l’israeliano Tohar Butbul nel judo. Il sudanese Mohamed Abdalrasool, senza fornire spiegazioni, ha imitato la decisione dell’algerino Fethi Nourine, poi sospeso per questo dalla federazione internazionale.

11:01 Surf proprio il timore che possa abbattersi il tifone sullo spot olimpico ha condizionato e continua a modificare il senso di questa edizione, almeno per quanto riguarda il surf uno degli sport che avrebbe dovuto sollecitare maggiormente l’attenzione dei giovani sulle Olimpiadi

10:40 Surf per Leonardo Fioravanti finisce il sogno olimpico: il surfista azzurro è stato eliminato agli ottavi dal peruviano Lucca Mesinas

10:15 Canoa Benjamin Savsek ha vinto l’oro nella canoa C1 slalom

10:08 Tiro con l’arco Altro oro per la Corea del Sud che continua a dominare le gare del tiro con l’arco. Dopo aver vinto nel Mixed Team e nella prova a squadre femminile, i coreani hanno conquistato anche la prova a squadre maschile, superando in finale Taiwan 6-0

09:50 Fioretto Garozzo riesce ad avere la meglio sul francese Lefort; alle 11:50 la semifinale sarà contro il giapponese Takahiro Shikine

08:40 Skeet Diana Bacosi si aggiudica l’argento nello skeet donne. La 38enne azzurra, oro a Rio, si arrende alla statunitense Amber English, che vince con 56/60

08:34 Tennis esce di scena il nostro Sonego: nulla da fare contro il georgiano. L’azzurro è stato battuto 6-4 3-6 6-4 da Nikoloz Basilashvili. Fuori anche la Errani in coppia con la Paolini. Avanza, invece, Fognini

08:19 Tennis L’azzurra Camila Giorgi si qualifica agli ottavi di finale del torneo di tennis femminile. L’azzurra si è imposta 6-3 6-1 sulla russa Elena Vesnina.

07:30 Basket 3×3 donne: altra sconfitta per le azzurre, battute dal Giappone 22-10. Alle 17.50 la seconda partita della giornata contro gli Stati Uniti.

04:42 Nicolò Martinenghi si prende il suo bronzo, regalando all’Italia una emozione, finalmente, legata al nuoto. Nei 100 rana il varesino, tocca in 58”33 dietro Adam Peaty (57”33) e l’olandese Arno Kamminga (58”00).

