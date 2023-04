Onana: "L'Inter può vincere la Champions League"

Il portiere dei nerazzurri: "Mi sono ispirato a molti portieri per quanto riguarda il mododi stare tra i pali".

10-04-2023 18:09

Il portiere dell’Inter Onana in un’intervista al sito ufficiale della Uefa ha parlato della sua carriera e delle aspettative dell’Inter in Champions League: “Amo questo tipo di pressione e questa responsabilità. Mi piace essere l’ultimo uomo. Mi sono ispirato a molti portieri per quanto riguarda il modo stare tra i pali. Cerco sempre di migliorare il mio stile e credo che sia qualcosa che ho imparato con il tempo”.

“Qui all’Inter ci sono giocatori importanti, giocatori di alto livello che sanno come aiutarti, come Samir Handanovic, che è una leggenda da queste parti. Ha fatto molto per il club e allenarsi con lui ogni giorno è un onore. Il nostro rapporto è splendido. A livello personale mi sta aiutando molto e sono molto felice di essere qui con lui”.

Sulla Champions: “Siamo arrivati fino ai quarti di finale e nella mia testa penso che l’Inter, questo club e i suoi giocatori possano ambire a vincere tutto. Quindi, cercheremo di fare del nostro meglio per vincere più competizioni possibili. Che si arrivi o meno in finale, daremo sempre il massimo”.