Open Var, le sentenze AIA sul rigore in Cagliari-Atalanta, il gol annullato in Juve-Venezia e su Lazio-Inter

Nella 16ma di Serie A non sono mancati episodi controversi: Tonolini ammette il doppio errore in Cagliari-Atalanta e fa chiarezza sul penalty dato all'Inter per mani di Gigot.

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

A Open Var, l’approfondimento settimanale in onda su Dazn, si fa chiarezza sugli episodi più controversi della 16a giornata di Serie A. Sotto la lente Cagliari-Atalanta, il gol annullato alla Juventus e il rigore concesso all’Inter nel big match con la Lazio.

Open Var: l’ammissione sul rigore in Cagliari-Atalanta

Uno degli episodi di giornata che ha fatto maggiormente discutere è stato il penalty negato al Cagliari al minuto 31 della sfida poi persa di misura con l’Atalanta per un tocco di mano del difensore orobico Kossounou che ha fatto seguito a un precedente tocco con la gamba.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Mauro Tonolini, componente della Can, ha ammesso che in questo caso si è trattato di “un errore sia dell’arbitro in campo (Pairetto, ndr) sia del Var”. La ragione è dettata dal fatto che “il braccio di Kossounou è alto, in posizione innaturale già prima che parta il cross di Deiola. Dunque, era rigore”.

Juventus-Venezia e il gol annullato a Yildiz

In questo caso Tonolini promuove l’intervento del Var che porta all’annullamento del gol del possibile 2-0 per la Juventus realizzato a inizio secondo tempo da Kenan Yildiz, ma reso irregolare da un tocco col braccio del talento turco che indossa la maglia numero 10.

“L’intervento del Var, bravo a rilevare il tocco di Yildiz, è corretto – spiega il componente della Can ospite negli studi di Dazn -. Essendo una situazione fattuale, si va per overrule, senza bisogno dell’on field review”.

Lazio-Inter: chiarezza sul rigore delle polemiche

Non poteva non essere esaminato il caso che ha cambiato il corso di Lazio-Inter. Sullo 0-0 viene annullato un gol a De Vrij per fuorigioco di Lautaro Martinez, ma poi il Var interviene giudicando da penalty un tocco di mano di Gigot sul colpo di testa di Dumfries, appena precedente all’offside del capitano nerazzurro.

Tonolini spegne le polemiche biancocelesti che dilagano sui social. Anche in questo caso, infatti, “è corretto l’intervento del Var: Gigot salta col braccio alto e l’episodio precede l’intervento di Lautaro punito in campo. Il braccio del difensore della Lazio ha una posizione innaturale, per cui, in caso di impatto, diventa punibile”.