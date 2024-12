Cagliari-Atalanta, moviola: che svista dell’arbitro, cosa dirà ora Gasperini?

La prova dell’arbitro Pairetto nell’anticipo di A analizzata ai raggi X dall’esperto di Dazn Luca Marelli, il fischietto piemontese ne ha ammoniti sei

Arbitro dal 1999, Pairetto – la scelta per Cagliari-Atalanta – è figlio d’arte ed ha avuto una rapida ascesa nel mondo arbitrale arrivando negli organici nazionali già dopo solo 6 anni di tessera, venendo inquadrato alla CAI nel 2006. Ogni 3 anni, effettua i passaggi di categoria arrivando in CAN/B nel 2012. Nel 2016 viene inserito nell’organico CAN/A (oggi organico CAN) fino al raggiungimento di arbitro internazionale nel 2021. In stagione ha debuttato in Napoli-Bologna ma ha sbagliato parecchio nella sua terzultima direzione in Monza-Inter senza brillare successivamente. Vediamo se l’è cavata ieri il fischietto di Pinerolo.

I precedenti di Pairetto con Cagliari e Atalanta

Ecco i precedenti delle due squadra con il direttore di gara che ha diretto 126 gare in Serie A. Cagliari: 15 precedenti in Serie A, 3 in Serie B. Bilancio Serie A: 3 vittorie (Ca-Fros 4-3 23/24; Ca-Ud 2-1 16/17; Em-Ca 0-4 14/15), 5 pareggi (Ca-Na 1-1 23/24; Sas-Ca 2-2 19/20; Ca-Sas 2-2 18/19: Ca-Bo 1-1 16/17; Liv-Ca 1-1 13/14), 7 sconfitte (Ca-Ge 2-3 21/22; In-Ca 1-0 20/21; Ro-Ca 3-2 20/21; Sam-Ca 3-0 19/20; Ca-In 1-3 17/18; La-Ca 3-0 17/18; Mi-Ca 2-1 17/18), 3 precedenti in Serie B: 2 vittorie, 1 sconfitta. Atalanta: 10 precedenti: 8 in Serie A, 2 in Coppa Italia. Bilancio Serie A: 4 vittorie, 2 pareggi, 2 sconfitte

L’arbitro ha ammonito sei giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Dei Giudici e Garzelli con Marinelli IV uomo, Paterna al Var e Abisso all’Avar, l’arbitro ha ammonito 6 giocatori: Luperto, De Roon, Augello, Zaniolo, Obert, Samardzic

Cagliari-Atalanta, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Al 33′ Deiola entra in area da destra, rimpallo su Kossounou con i sardi che protestano per un mani da rigore. Si chiude senza richiamo al monitor il check del VAR, Kossounou però l’ha toccata col braccio destro. Al 42′ ammonito Luperto per proteste. Al 48’ giallo a De Roon per un intervento brusco su Luvumbo: era diffidato e salterà la prossima partita. Al 52′ ammonito Augello in ritardo su De Ketelaere. Al 66′ ammonito Zaniolo per aver esultato sotto la curva degli avversari. All’86’ ammonito Obert. che ha fermato una ripartenza di Zaniolo. Al 91′ giallo a Samardžić. Dopo 4′ di recupero Cagliari-Atalanta finisce 0-1.

Per Marelli c’era rigore per il Cagliari

A fare chiarezza sui casi dubbi del match è Luca Marelli. Il talent arbitrale di Dazn fa luce sul penalty negato ai sardi nel primo tempo e dice: “C’è un doppio rimpallo prima del braccio del difensore dell’Atalanta. Si vede il braccio alto di Kossounou a far muro, solo dopo si abbassa non sono d’accordo con la decisione dell’arbitro, per me era rigore. Il Var non è intervenuto perché hanno ritenuto il braccio derivante da colpo inaspettato, è la spiegazione più logica ma per me, a prescindere dal cambio di traiettoria, è rigore perché il braccio è sempre molto alto”.

L’amarezza di Nicola

Laconico il tecnico dei sardi Nicola: “Sono episodi che accadono, ho una mia precisa idea, saranno gli arbitri a valutare se era rigore o no”.