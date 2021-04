Oppini attacca Auriemma e infiamma i social

Da quando è andato al Grande Fratello è diventata una vera star televisiva, seguitissima soprattutto (ma non solo) dalle ragazzine e dalle donne. Francesco Oppini era noto in precedenza solo per essere il figlio di Alba Parietti e del comico dei Gatti di Vicolo Miracoli, Franco Oppini, e per il suo ruolo di telecronista tifoso della Juventus a 7Gold ma ora la sua popolarità è aumentata a dismisura. Ieri è stato ospite di Chiambretti a Tiki-Taka, dando vita ad un animato dibattito con Raffaele Auriemma.

Il botta e risposta tra Auriemma e Oppini

Stavolta Auriemma non ha battibeccato con Cruciani, come avviene di solito, bensì proprio con Oppini. Questo il dialogo nel salotto di Chiambretti. Auriemma: “Vorrei dire una cosa, si possono anche muovere critiche alla Juve, c’è troppa sudditanza, Cruciani che dice che non bisogna far arrabbiare i tifosi bianconeri, Oppini dice che non si può giudicare Pirlo”. Oppini: “Non ti sento parlare di Var come mai Raffaele, di solito inizi parlando del Var pro-Juve”.

Auriemma: “E’ un atteggiamento tipico degli juventini, quando c’è da parlare della Var ne parleremo, ma gli juventini per dna non dovrebbero proprio parlare degli arbitri, altrimenti apriamo capitoli che dovremmo chiudere”. Oppini: “No, non possiamo? Perché abbiamo vinto troppo? Io a Pirlo ad oggi non darei neanche un 6, sei dietro Inter e Milan, la Juve non corre poco ma corre male, dal Napoli ho rivisto un’identità di formazione minima che posso ricordare, però dico aspettiamo la fine della stagione per giudicare Pirlo”.

Le reazioni dei tifosi sui social

Fioccano i commenti su twitter e tutti si schierano dalla parte di Oppini: “Se non fosse per Francesco il cavolo che avete ascolti fatelo parlare che é più competente della maggior parte lì dentro grazie” o anche: “Oppini che conosce i nomi degli ospiti meglio del conduttore…”.

Un ascoltatore chiede: “Glielo diamo questo programma di calcio?”, un altro osserva: “ma vi rendete conto che è l’unico educato che alza la mano per parlare?” e infine: “Comunque Francesco super Educato, perché la competenza non ha bisogno di Urlare”.

