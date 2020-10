Ordine avverte l’Inter: “Rischio da evitare” ma è polemica social

L’Inter torna al successo, lo fa con una prova di compattezza e solidità. I nerazzurri di Antonio Conte hanno giocato una gara di grande difficoltà sul campo del Genoa e dopo aver faticato per oltre un’ora di gioco sono riusciti a sbloccarla con Lukaku e poi a chiuderla con D’Ambrosio.

Un successo importante che scaccia le voci di crisi ma che a quanto pare non ha portato ancora completamente il sereno in casa nerazzurra. Nella giornata di ieri hanno fatto il giro del web le immagini di Lautaro Martinez, una vera e propria furia dopo la sostituzione. Il giocatore argentino ha dato il “cinque” ai compagni e allo staff in panchina prima di scagliare la sua rabbia verso uno dei sedili.

L’analisi di Franco Ordine

Il giornalista Franco Ordine dal suo account Twitter prova ad analizzare la prova e la vittoria dei nerazzurri: “Darmian altra scelta azzeccata di Antonio Conte, Vidal regista non convince. Bisogna intervenire per evitare che Lautaro diventi geloso di Lukaku”.

Le parole del giornalista hanno fatto subito il giro dei social provocando la reazione dei tifosi interisti come Andrea che scrive: “La rabbia di Lautaro è comprensibile, non ha giocato bene. Credo sia arrabbiatura soprattutto con se stesso”.

A difesa di Lautaro

Sono gli stessi tifosi nerazzurri che provano a calmare le acque e prendono le difese del Toro: “Lautaro è sangue argentino, sa di aver giocato una brutta partita e quando è così speri sempre di restare in campo il più possibile per riscattarti e trovare l’occasione giusta. Se hai giocato a calcio lo sai, altrimenti sei uno dei tanti che commentano su Twitter”, scrive Robb.

SPORTEVAI | 25-10-2020 08:38