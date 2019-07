Orrico demolisce un top dell'Inter: Invidioso e opportunista

Non si può dire che sia un ex dal dente avvelenato, sia perchè la sua esperienza all’Inter è datata e fu brevissima, sia perchè è proprio nella natura di Corrado Orrico dire le cose in faccia e fuori da denti. L’ex allenatore toscano va giù pesante nel commentare alcune mosse della sua ex società e in particolar modo condanna due scelte: quella di deprezzare Icardi e di puntare su Perisic, come sembra sia deciso a fare Conte che chiede al croato di reinventarsi uomo a tutta fascia nel 3-5-2 che è il marchio di fabbrica dell’ex ct.

L’ACCUSA – Parlando alla trasmissione Maracanà su Tmw Radio Orrico boccia l’esperimento di Conte e usa parole durissime nei confronti di Perisic: “Perisic è un giocatore intriso di invidia, opportunista anche da un punto di vista qualitativo e in campo si “nasconde” spessissimo. Mi sbilancio sul croato: nell’Inter di Conte finirà presto in panchina”.

SVALUTATION – Non basta perchè Orrico condanna anche il modus operandi utilizzato per Icardi: “Se le società sono aziende, come fa un’azienda seria a svalutare un patrimonio come Icardi? La situazione è avvilente, anche sul piano umano. La società nerazzurra doveva affrontare la situazione Icardi con molta più ironia, anche nel parlare con Wanda. L’Inter ha distrutto l’argentino dilapidando quasi 60 milioni: chi lo prenderebbe dopo una situazione del genere?”.

SPORTEVAI | 19-07-2019 14:46