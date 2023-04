Osimhen: 007 dello United per Napoli-Milan

Gli inglesi vogliono l'attaccante azzurro e sono andati a osservarlo nel ritorno dei quarti di finale di Champions League

23-04-2023 11:10

Victor Osimhen fa gola un po’ in tutta Europa. Ma a farsi avanti con sfrontatezza sembra soprattutto il Manchester United. Alcuni 007 del club inglese erano infatti al Maradona in occasione di Napoli-Milan, ritorno dei quarti di finale di Champions League, per osservare l’attaccante nigeriano che ha segnato un gol inutile per la qualificazione. Lo scrive il Daily Star.

Osimhen sarebbe la prima alternativa ad Harry Kane, oggi obiettivo principale per i Red Devils. L’ex Lille avrebbe dalla sua l’anagrafe, che lo rende particolarmente appetibile. Nelle prossime settimane, potrebbero esserci contatti.