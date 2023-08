Osimhen, svolta sul caso plusvalenze e l’ultima mossa di De Laurentiis

Stralciato rischio dichiarazione fraudolenta per l'affare Osimhen tra Napoli e Lilla, resta il tormentone sul futuro del bomber nigeriano

11-08-2023 11:01

Osi-day. E’ arrivata la svolta sul caso plusvalenze Napoli-Osimhen: dopo anni di indagine, si va verso l’archiviazione della parte fiscale. Intanto, nonostante ADL abbia incontrato in ritiro a Castel di Sangro per dieci volte il procuratore di Osimhen, senza ancora raggiungere un nuovo accordo contrattuale, per ora il contratto del nigeriano con il Napoli resterà invariato dal punto di vista delle cifre, senza ulteriori ritocchi anche se si respira ottimismo per l’atteso sì.

Plusvalenze-Osimhen: resterebbe in piedi solo il falso in bilancio

Se da una parte di va verso l’archiviazione della parte fiscale dell’indagine relativa a Osimhen, ossia quella che riguarda il reato di dichiarazione fraudolenta, resterebbe ancora invece in piedi il reato di falso in bilancio: si va verso lo spostamento dell’indagine a Roma in quanto i pm valutano di trasmettere gli atti nella Capitale perché lì è stato approvato il bilancio del Napoli.

Spiega La Repubblica perchè sussisterebbe il falso in bilancio

“Potrebbe lasciare Napoli invece il filone che ipotizza reato di false comunicazioni nel bilancio dal primo luglio 2020 al 30 giugno 2021 nei confronti del presidente De Laurentiis e del consiglio di amministrazione composto dai figli Edoardo e Valentina, dalla moglie Jaqueline Marie Baudit e dall’amministratore delegato Andrea Chiavelli. A Roma ha sede la società controllante del Napoli, la Filmauro, dunque i pm stanno prendendo in considerazione l’eventualità di stralciare il fascicolo e trasmetterlo per competenza nella capitale”.

De Laurentiis ha scelto su Osimhen: per ora avanti senza ritocchi

10 è una commedia romantica del 1979, diretta dal maestro del genere Blake Edwards e interpretata da Dudley Moore e Julie Andrews. I dieci incontri tra ADL e Calenda, nel ritiro di Castel di Sangro tra hotel e ristoranti vari, sono stati tutt’altro e non sono bastati a raggiungere la fumata bianca dell’accordo. De Laurentiis avrebbe fatto due scelte al momento: la prima è di lasciare il contratto di Osimhen invariato e senza ulteriori ritocchi, appellandosi alla giurisprudenza richiamando il vecchio accordo siglato con il calciatore nel 2020, e la seconda scelta è di chiudere anzi tempo il suo ritiro con la squadra: oggi o al massimo domani il presidente lascerà Castel di Sangro e partirà per una vacanza.

Per alcuni sarebbe il segnale opposto: ovvero che l’accordo per il rinnovo col bomber nigeriano sarebbe stato ormai trovato e che l’annuncio sarebbe imminente. Lo stesso De Laurentiis aveva parlato del 12 agosto come data limite per capire le reali ambizioni del Napoli.

ADL: “Osimhen resta, ha ancora due anni di contratto con noi”

Ieri, in un’intervista conclusiva di ritiro ai microfoni di SkySport, il presidente del Napoli ha messo le carte in regola:“Osimhen resta, ha ancora due anni di contratto e i contratti si rispettano”. L’ultimo bluff o la telenovela è destinata a continuare?