Osimhen: "Spalletti si ferma dopo gli allenamenti e mi aiuta"

Victor Osimhen commenta soddisfatto la doppietta alla Samp: “Per me è importante cominciare bene, questo mi dà fiducia per segnare altri gol. Sono felice delle mie prestazioni. Sono un po’ dispiaciuto per quanto accaduto lo scorso anno tra Covid-19 e infortunio”.

Osimhen rende merito a Spalletti: “Mi ha aiutato anche Spalletti con la fiducia che mi ha dato e spero di ripagarla. Sono onorato di avere un allenatore come lui. Mi dà tanto, si ferma dopo gli allenamenti e insieme lavoriamo tanto”.

OMNISPORT | 23-09-2021 21:03