Ostacolo Crystal Palace superato: City vicino al titolo

Serviva una vittoria al Manchester City per compiere un altro passo deciso verso il titolo di campione d’Inghilterra e la vittoria è puntualmente arrivata sul campo di un Crystal Palace che ormai ha poco da chiedere al torneo.

Quella del Selhurst Park non è stata una partita semplice però per i Citizens che, soprattutto nel primo tempo, hanno faticato ad imporre la propria maggiore qualità.

Il Crystal Palace è stato infatti abile nel chiudersi per poi tentare di ripartire in contropiede e quindi gli uomini di Pep Guardiola hanno fatto molta difficoltà a trovare i giusti spazi per rendersi pericolosi.

La musica è cambiata decisamente nel secondo tempo, tanto Ferran Torres già al 53’ con un pallonetto ha sfiorato la rete, ma bravo nella circostanza è stato Dann a salvare di testa sulla linea di porta.

Per il City l’appuntamento con il vantaggio è stato comunque solo rimandato al 57’ quando Sergio Aguero, servito da Mendy, ha battuto di destra Guaita.

Nemmeno il tempo di ripartire ed i Citizens hanno trovato al 59’ il raddoppio: triangolo tra Gabriel Jesus e Ferran Torres, con quest’ultimo che dal limite ha battuto il portiere avversario.

Con il risultato sbloccato, per il City il discorso si è fatto in discesa, tanto che nel giro di pochi minuti sono andati ad un passo dal tris prima Sterling (fermato dal palo) e poi Laporte.

Il finale di gara è stato di totale controllo per gli uomini di Guardiola che anzi al 74’ ha sfiorato nuovamente la rete con Cancelo.

In virtù di questo risultato, il Manchester City sale a quota 80 in classifica e domenica assisterà da spettatore interessato a Manchester United-Liverpool per capire se potrà fare sua la Premier League con quattro turni di anticipo.

OMNISPORT | 01-05-2021 15:31