Paganini annuncia maxi scambio Juve-Roma, social in tilt

In attesa di capire se e quando si potrà ricominciare con il calcio giocato, vanno avanti a tutto spiano le trattative di mercato. Il telefono e le nuove tecnologie hanno sostituito incontri e riunioni dal vivo e il telefono è anche il mezzo più utilizzato dai giornalisti per scoprire affari in corso e raccontarli al pubblico.

Scambio Juve-Roma, il tweet di Paganini

Il super esperto di mercato della Rai, Paolo Paganini, ha annunciato via Twitter un clamoroso doppio scambio di mercato tra Juventus e Roma in via di definizione: “Buonasera, parlando questa sera al telefono con alcuni amici procuratori mi dicevano che la Juventus sta parlando con la Roma per un doppio scambio: Bernardeschi e Rugani per Zaniolo e Mancini. La Roma vuole però anche soldi”.

Juventus e Roma, un asse solidissimo

A dispetto della rivalità tra tifoserie, tra Juventus e Roma negli ultimi anni si è andato consolidando un asse piuttosto solido. Il refrain, di solito, ha visto i bianconeri nelle vesti di acquirenti e i giallorossi in quelli di venditori. Benatia, Pjanic, Szczesny sono tutti campioni che hanno fatto il percorso dalla Capitale al capoluogo sabaudo. Più recente è l’affare Spinazzola-Pellegrini, definito la scorsa estate.

Roma, Zaniolo in vendita?

Il pezzo pregiato dell’affare in via di definizione tra Juve e Roma è senza dubbio Nicolò Zaniolo. Per lui i campioni d’Italia sarebbero disposti a sacrificare anche uno degli investimenti più dispendiosi degli ultimi anni, Federico Bernardeschi. Ma la Roma ha davvero bisogno di cedere un pezzo da novanta come il giovane campioncino cresciuto nel vivaio dell’Inter? Dando ascolto agli esperti contabili e vista la situazione non proprio florida delle casse giallorosse, parrebbe proprio di sì.

Maxi scambio Juve-Roma, le reazioni bianconere

I tifosi della Juventus metterebbero subito la firma in calce alla doppia trattativa. “Magari Paolo. Rugani se lo vogliono anche gratis, lo porto in braccio io da Lucca a Roma“, scrive Gianni commentando il post di Paganini. Un altro tifoso si addentra in analisi economiche: “La Roma (anche la Juve, ma meno) deve fare plusvalenze (-87 MEUR ca. il risultato della semestrale in peggioramento di 90 MEUR y-o-y). Zaniolo è uno dei pochi (come detto da qualcuno) con cui fare plusvalenza. Se Pallotta non cede non è impossibile – certo non alla pari con Berna“. Un altro tifoso con la foto profilo di Ronaldo commenta: “Ma se va a buon fine si configura il furto con scasso o la rapina a mano armata?”.

Doppio affare Juve-Roma, cosa ne pensano i tifosi giallorossi?

Meno ilari e più preoccupate le reazioni dei sostenitori della Roma. “Quando accadesse una roba del genere, Paolo, credo che Pallotta non potrebbe più circolare neanche a Boston“, commenta subito Pino. “Mancini non si muove da Roma….così come Zaniolo…Indiscrezione infondata….o almeno possono pure parlare solo che però poi andiamo tutti sotto casa di Petrachi..e non so se gli conviene…”, è la ‘minaccia’ di un altro fan. “Da perfetta succursale direi che manca solo lo scambio dei documenti”, è l’ironia amara di Kevin.

SPORTEVAI | 08-05-2020 09:20