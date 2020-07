Paganini: "Juve, persi due obiettivi ma che nome per la mediana”

La partita di stasera contro la Lazio potrebbe chiudere in maniera definitiva la questione scudetto per la Juventus. Mentre Maurizio Sarri e i suoi giocatori pensano alla gara, il d.s. Fabio Paratici e il suo staff continua a lavorare in vista della prossima stagione: a prescindere dalla permanenza o meno di Sarri, la Juve ha bisogno di rinforzi, soprattutto in attacco e a centrocampo.

Per Paganini Pogba più lontano, ma la Juve ha l’alternativa

A tal proposito, due brutte notizie arrivano da Paolo Paganini, che spiega anche, però, come i bianconeri abbiano messo nel mirino un nuovo importante obiettivo. “Da Montecarlo mi confermano che ci sono già stati vari incontri per il rinnovo di contratto di Pogba – twitta il giornalista di Rai Sport, allontanando dunque il francese dalla Juventus – Kroos resta un obiettivo per il centrocampo della Juventus così come Zaniolo. Il Napoli ha detto no a uno scambio Milik–Bernardeschi”.

La strada per Pogba e Milik, dunque, sarebbe diventata più tortuosa per la Juventus, che però ha già trovato le alternative al francese del Manchester United, ovvero Kroos e Zaniolo. Quello del tedesco del Real Madrid è il vero nome nuovo per la Juventus, un nome che intriga i tifosi bianconeri.

I tifosi promuovono l’idea Kroos

“Io andrei su un big in mezzo (Pogba impossibile penso): Zaniolo (con Kulusevski due bei cavalli). Kroos meraviglioso, anche se penso in calo”, scrive ad esempio Mairzuc. Paganini replica: “Si ci sta come analisi. Per me Kroos è ancora un grande centrocampista”.

“Kroos mi piace ma penso che del Real non parta nessuno per motivi di budget (ed infatti Zidane vuole andare via)”, aggiunge Bitland. Per Ferruccio il tedesco resta un gran giocatore, anche se a suo parere la Juventus avrebbe bisogno di giocatori più freschi: “Ciao Paolo, Kroos inutile dirlo grande calciatore. Dove ci sono trentenni c’è Paratici, quando inizieranno a ringiovanire la squadra faremo festa”.

Infine, Paganini spiega che il tedesco potrebbe arrivare insieme a Zaniolo. “Buona sera Paolo. Una domanda: un arrivo di Kroos escluderebbe quello di Zaniolo?”. “No”, la secca replica del giornalista.

SPORTEVAI | 20-07-2020 12:00