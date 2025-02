Pagelle Bologna-Torino 3-2: Ndoye super, Vlasic ed Elmas non bastano, l'autogol di Biraghi condanna i granata

Top e flop della partita Bologna-Torino, valevole per la 25a giornata di serie A 2024/2025: spettacolo al Dall'Ara, Ndoye ne fa 2 ma il match è deciso da un'autorete al 90'.

Gol e spettacolo al Dall’Ara nell’anticipo del friday night tra Bologna e Torino valevole per la 25a giornata di Serie A. Un autogol di Biraghi al 90′ condanna la squadra di Vanoli, battuta 3-2 dagli emiliani. Migliore in campo Ndoye, autore di una doppietta. Vlasic e la magia di Elmas non bastano agli ospiti.

Bologna-Torino: rigore cancellato e gol Ndoye

Al 12′ bellissima azione del Bologna avviata da un rilancio di Skorupski, poi Dominguez vede Ndoye in area che entra in collisione con Linetty: Fabbri non ha dubbi e assegna il rigore a favore dei padroni di casa. Ma, dopo essere stato richiamato al Var, il direttore di gara cambia idea e cancella il penalty. Le immagini fanno chiarezza: è Ndoye ad allargare il piede cercando il contatto.

La squadra di Italiano viaggia a ritmi altissimi e al 20′ si porta in vantaggio: palla persa da Adams, imbucata di Pobega per Ndoye, che brucia Coco in velocità e infila Milinkovic-Savic.

Adams spreca, ma Vlasic non perdona

La partita s’infiamma con capovolgimenti di fronte continui. Adams getta al vento un contropiede sbagliando un appoggio facilissimo per Karamoh, che avrebbe dovuto solo spingere la palla in fondo al sacco.

Ma subito dopo, al 37′, il Torino sfrutta un altro errore difensivo dei rossoblù per pareggiare: Maripan s’invola verso la porta di Skorupski, palla al centro per Vlasic che fa 1-1. Si conclude così un primo tempo spettacolare sotto la pioggia battente del Dall’Ara.

Capolavoro Elmas e rigore Bologna

Al 60′ Castro invoca un rigore per un intervento di Coco, ma Fabbri lascia proseguire. E cinque minuti dopo il Toro colpisce con una perla del nuovo acquisto Elmas, a bersaglio 180 secondi dopo il suo ingresso in campo. Adams prolunga per il macedone ex Napoli, che elude l’intervento di Beukema con una magia e supera Skorupski con un morbido scavetto.

Il vantaggio dei granata dura pochissimo. Casadei travolge Pobega in area: questa volta il penalty c’è tutto. Sul dischetto si presenta Ndoye che indovina l’angolino alla destra dello spiecialista Milinkovic-Savic.

L’autogol di Biraghi condanna il Toro

Quando tutto lasciava pensare a un pareggio, al 90′ lo sfortunato autogol di Biraghi che condanna i granata. Castro ha ancora la forza di sprintare: l’argentino fa partire un tiro da fuori senza troppe pretese, che, però, viene deviato in maniera provvidenziale dall’ex Fiorentina. Italiano conquista così tre punti pesantissimi in chiave Europa.

Top e flop del Bologna

Ndoye 7,5: Lo svizzero è letteralmente scatenato. Si procura un (quasi) rigore, sblocca il match con una giocata da urlo, semina il panico ogni volta che sgasa e realizza il penalty del 2-2.

Lo svizzero è letteralmente scatenato. Si procura un (quasi) rigore, sblocca il match con una giocata da urlo, semina il panico ogni volta che sgasa e realizza il penalty del 2-2. Pobega 7: Scalda subito i guantoni di Milinkovic-Adams, manda in gol Ndoye dimostrando lucidità e prontezza di riflessi, e conquista il penalty che porta al pareggio di Ndoye.

Scalda subito i guantoni di Milinkovic-Adams, manda in gol Ndoye dimostrando lucidità e prontezza di riflessi, e conquista il penalty che porta al pareggio di Ndoye. Castro 6,5 : Lautarito lotta ma non brilla. Però poi propizia l’autorete di Biraghi.

: Lautarito lotta ma non brilla. Però poi propizia l’autorete di Biraghi. Dominguez 6: Parte a razzo, ma finisce per smarrirsi.

Parte a razzo, ma finisce per smarrirsi. Lucumì 5: Altra prova disastrosa. Gli errori, ormai, sono all’ordine del giorno.

Altra prova disastrosa. Gli errori, ormai, sono all’ordine del giorno. Holm 5: La sua scivolata a vuoto consente a Vlasic di poter colpire senza ostacoli da superare.

La sua scivolata a vuoto consente a Vlasic di poter colpire senza ostacoli da superare. Beukema 5: Abbocca al numero circense di Elmas senza opporre chissà quale resistenza.

Top e flop del Torino