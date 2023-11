Pagelle di Cukaricki-Fiorentina 0-1: si sblocca Nzola, Christensen inoperoso. E la Viola sorride

Dopo il successo all'andata i viola replicano anche al ritorno contro la formazione serba. Stavolta nessuna goleada, basta anzi la rete di Nzola a inizio match su calcio di rigore.

09-11-2023 20:45

Dopo la scorpacciata d’andata la Fiorentina si era letteralmente fermata: tre sconfitte e più nessun gol. E’ servito il ritorno del Cukaricki per far sbloccare nuovamente i viola di Italiano. Che vincono e fanno un ulteriore passo verso la qualificazione. A decidere la gara è il primo gol europeo di M’Bala Nzola, arrivato su calcio di rigore dopo appena 8 minuti. In Conference League i gigliati salgono così al primo posto del Gruppo F.

Cukaricki-Fiorentina, la chiave della partita

La Fiorentina ha un gioco collaudato e facilmente riconoscibile. Solo i viola a fare la partita, con il Cukaricki arroccato dietro e pronto a sfruttare qualche possibile ripartenza. La resistenza serba dura però davvero poco, con Nzola che all’8′ su calcio di rigore porta già in vantaggio i toscani. Nella ripresa la squadra di Belgrado prova ad alzare il ritmo. Dura pochi minuti poi i gigliati riescono a riprendere il controllo della gara. Che termina 1-0.

Fiorentina, cosa ha funzionato

Tanto fraseggio, stavolta utilizzato anche solo per amministrare. Consapevoli dei freschi ricordi, poco piacevoli, i viola sono più attenti a non concedere contropiedi ai padroni di casa con un atteggiamento meno arrembante di quello dell’andata ma comunque funzionale.

Fiorentina, cosa non ha funzionato

Per la mole di gioco prodotta questa squadra dovrebbe segnare di più. Tanti errori nell’ultimo passaggio: un’imprecisione che costituisce un rammarico anche per il campionato dove si sarebbe potuto ottenere anche di più di quanto ottenuto.

Le pagelle della Fiorentina

Christensen 6 Sarebbe non giudicabile, in realtà. Una sola parata ma davvero semplice.

Top e flop del Cukaricki

Ndiaye 6,5 Un lottatore, tra i più applauditi tra i suoi.

Un lottatore, tra i più applauditi tra i suoi. Adetunji 6 Nigeriano, compagno di Osimhen in Nazionale, è tra i più positivi.

Nigeriano, compagno di Osimhen in Nazionale, è tra i più positivi. Vranjes 6 Nella difesa serba sembra quello con più leadership. Interviene spesso, dando anche una mano ai compagni più in difficoltà. Tecnicamente non sempre preciso ma certamente nel complesso positivo.

Nella difesa serba sembra quello con più leadership. Interviene spesso, dando anche una mano ai compagni più in difficoltà. Tecnicamente non sempre preciso ma certamente nel complesso positivo. Sissoko 5,5 Bene quando c’è da far legna ma anche nei passaggi più semplici commette errori grossolani.

Bene quando c’è da far legna ma anche nei passaggi più semplici commette errori grossolani. Kovacevic 5 Tanti errori tecnici complicano la sua marcatura su Sottil.

Tanti errori tecnici complicano la sua marcatura su Sottil. Kovac 5 Si divora un gol clamoroso.

Cukaricki-Fiorentina: il tabellino

CUKARICKI: Filipovic N. (Portiere), Nikcevic B., Vranjes O. (dal 67′ Jovanovic V.), Kovacevic B., Tosic N., Stankovic N., Sissoko S., Kovac S., (dall’86’ Singh L), Ivanovic D. (dal 68′ Cvetkovic M.), Adetunji S., Ndiaye I. (dall’80’ Miladinovic I.). A disposizione: Arsovic M., Belic N. (Portiere), Rogan V., Samurovic F. (Portiere), Stojanovic L., Stojanovic L. Allenatore: Matic I..

FIORENTINA: Christensen O. (Portiere), Pierozzi N., Milenkovic N., Ranieri L., Biraghi C. (dal 56′ Parisi F.), Bonaventura G., Lopez M., Duncan A. (dal 56′ Mandragora R.; dall’84 Arthur Melo), Ikone J. (dal 56′ Brekalo J.), Nzola M. (dal 72′ Kouamé C.), Sottil R.. A disposizione: Barak A., Comuzzo P., Gonzalez N., Infantino G., Martinez Quarta L., Mina Y., Terracciano P. (Portiere) Allenatore: Italiano V..

Reti: al 8′ pt Nzola M. (Fiorentina).

Ammonizioni: al 6′ Ndiaye I. (Cukaricki), al 40′ Adetunji S. (Cukaricki) al 45′ Biraghi C. (Fiorentina), al 47′ Nikcevic (Cukaricki), all’82’ Parisi (Fiorentina).

Recupero: 4′ pt; 6′ st