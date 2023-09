Pagelle di Frosinone-Sassuolo 4-2: Mazzitelli e Turati eroici, Tressoldi da incubo

Top e flop della partita Frosinone-Sassuolo, valevole per la 4° giornata di A 2023/2024: Soulé e Cheddira oro di Di Francesco, Pinamonti non basta

17-09-2023 17:06

Harakiri Sassuolo allo Stirpe. Avanti di due reti con doppietta di Pinamonti, i neroverdi si fanno rimontare da un Frosinone mai domo. Finisce 3-2 per i padroni di casa: per Di Francesco altri tre punti pesantissimi in chiave salvezza. La chiave della partita e i top e i flop della partita nella nostra analisi.

Frosinone-Sassuolo, la chiave della partita

Di Francesco sceglie Soulé e Baez a supporto di Cheddira. Dionisi risponde con Berardi e Laurienté larghi nel tridente, con Pinamonti come centravanti. I neroverdi sono bravissimi a sfruttare le ripartenze e la spinta sulle fasce: non a caso la doppietta di Pinamonti (7′ e 24′) arriva su assist di Viña prima e Toljan poi.

Il Frosinone sembra in ginocchio, ma poco prima dell’intervallo Tressoldi perde la bussola e regala un rigore ai padroni di casa che l’ottimo Cheddira non sbaglia. Nella ripresa i cambi di Dionisi volti a dare fisicità alla sua squadra consegnano in realtà il campo agli uomini di Dionisi. Che pareggiano con una perla di Mazzitelli. Il Sassuolo non c’è più e il centrocampista si ripete dopo cinque minuti. Nel recupero Turati blinda la porta del Frosinone con due parate da sogno, poi Cheddira serve all’ex Lirola l’assist per il 4-2 finale.

I top e flop del Frosinone

Mazzitelli 8: Un gol da manuale del calcio per il 2-2. Ma soprattutto la rete del 3-2 dopo cinque minuti. E lo Stirpe impazzisce.

Un gol da manuale del calcio per il 2-2. Ma soprattutto la rete del 3-2 dopo cinque minuti. E lo Stirpe impazzisce. Turati 8: Due parate in pieno recupero semplicemente straordinarie. Immenso.

Due parate in pieno recupero semplicemente straordinarie. Immenso. Cheddira 7,5: La sua presenza lì davanti si sente eccome. Cragno si supera su un suo colpo di testa. Poi si procura un rigore e lo trasforma. Nel recupero l’assist per il 4-2 dell’ex Lirola.

La sua presenza lì davanti si sente eccome. Cragno si supera su un suo colpo di testa. Poi si procura un rigore e lo trasforma. Nel recupero l’assist per il 4-2 dell’ex Lirola. Soulé 7: Tutte le azioni migliori del Frosinone partono dei piedi del talento argentino di proprietà della Juventus. Suo l’assist da corner per Mazzitelli. Nel finale centra un palo con un tiro fantastico: avrebbe meritato il gol.

Tutte le azioni migliori del Frosinone partono dei piedi del talento argentino di proprietà della Juventus. Suo l’assist da corner per Mazzitelli. Nel finale centra un palo con un tiro fantastico: avrebbe meritato il gol. Monterisi 5: L’eroe della partita vinta con l’Atalanta vive una vera e propria domenica da incubo.

L’eroe della partita vinta con l’Atalanta vive una vera e propria domenica da incubo. Romagnoli 5: In costante difficoltà. Tra Pinamonti e Berardi è un tormento continuo nel primo tempo.

I top e flop del Sassuolo

Pinamonti 7,5: Chissà che non avverta la pressione di Mulattieri, fatto sta che l’ex attaccante di Inter ed Empoli sta finalmente mostrando tutto il suo valore: dopo il gol al Verona, la doppietta al Frosinone. Il Sassuolo e Dionisi hanno bisogno dei suoi gol per ambire a una stagione di alto livello.

Chissà che non avverta la pressione di Mulattieri, fatto sta che l’ex attaccante di Inter ed Empoli sta finalmente mostrando tutto il suo valore: dopo il gol al Verona, la doppietta al Frosinone. Il Sassuolo e Dionisi hanno bisogno dei suoi gol per ambire a una stagione di alto livello. Viña 6,5: Si lascia alle spalle prestazioni tutt’alto che indimenticabili e allo Stirpe è protagonista nell’azione del vantaggio. Sostituito prima del clamoroso crollo.

Si lascia alle spalle prestazioni tutt’alto che indimenticabili e allo Stirpe è protagonista nell’azione del vantaggio. Sostituito prima del clamoroso crollo. Berardi 6: Che spettacolo vederlo partire palla al piede. Ma dura un tempo.

Che spettacolo vederlo partire palla al piede. Ma dura un tempo. Laurienté: 5,5: Siamo abituati a vederlo andare a mille all’ora. Allo Stirpe, però, ha giocato col freno a mano tirato.

Siamo abituati a vederlo andare a mille all’ora. Allo Stirpe, però, ha giocato col freno a mano tirato. Erlic 5: In bambola nell’azione del sorpasso del Frosinone. Ancora non convince.

In bambola nell’azione del sorpasso del Frosinone. Ancora non convince. Tressoldi 4: Fa rientrare il Frosinone in partita, regalando un rigore ai padroni di casa con un intervento sciagurato e senza senso su Cheddira.

Frosinone-Sassuolo: il tabellino del match

Frosinone (4-3-3): Turati; Oyono, Monterisi (46′ Okoli), Romagnoli, Marchizza; Mazzitelli (86′ Lirola), Barrenechea (69′ Garritano), Gelli (82′ Brescianini); Soulè, Cheddira, Baez (46′ Caso). A disposizione: Frattali, Cerofolini, Kaio Jorge, Cuni, Reinier, Garritano, Kvernadze, Ibrahimovic, Lusuardi. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

Sassuolo (4-2-3-1): Cragno; Toljan, Erlic, Ruan Tressoldi, Viña (52′ Pedersen); Boloca (67′ Castillejo), M. Henrique; Berardi, Bajrami (53′ Thorstvedt), Laurienté (52′ Ceide); Pinamonti (80′ Mulattieri). A disposizione: Pegolo, Sacchetti, Missori, Racic, Ferrari, Obiang, Viti, Volpato. Allenatore: Alessio Dionisi.

Arbitro: Prontera

Ammoniti: Romagnoli, Tressoldi, Barrenechea, Erlic, Gelli, Caso

Marcatori: 7′ e 24′ Pinamonti, 48′ pt su rig. Cheddira, 70′ e 75′ Mazzitelli, 96′ Lirola

