Pagelle di Sassuolo-Verona 3-1: Berardi da sogno, gioia Pinamonti. Difesa gialloblù da horror

Top e flop della partita Sassuolo-Verona, valevole per la 3° giornata di serie A: il ritorno di Berardi, autore di due reti, mette le ali agli emiliani. Tra gli ospiti si salva Ngonge

01-09-2023 20:35

Si sblocca Pinamonti, ma soprattutto torna Berardi. Che colpisce due volte. E il Sassuolo conquista il primo successo stagionale battendo la rivelazione Verona 3-1 nel primo anticipo della terza giornata di Serie A al Mapei Stadium. Le pagelle, la chiave della partita e i top e i flop della gara di Reggio Emilia nella nostra analisi.

Sassuolo-Verona, la chiave della partita

Partiamo dai padroni di casa. Perché, alla terza giornata di campionato, Dionisi può finalmente contare su Berardi e, non a caso, il Sassuolo trova la via del gol dopo due turni a secco di reti e idee. La fantasia dell’esterno della Nazionale accende i neroverdi, che avevano disperatamente bisogno della sua qualità. Fuori Maxime Lopez (squalificato e oggi ceduto alla Fiorentina), il tecnico si affida ai centimetri di Thorstvedt, spostando Matheus Henrique in cabina di regia al posto dell’ex Marsiglia. Baroni lancia Faraoni dal primo minuto e sceglie Folorunsho e Mboula per sostenere Ngonge.

Nella ripresa il tecnico gialloblù prova a rivitalizzare l’attacco, gettando nella mischia Bonazzoli al posto di un impalpabile Mboula. E la sua mossa viene premiata. Perché l’ex Salernitana garantisce più fisico in mezzo e Ngonge ne approfitta per pareggiare con un tiro-cross che beffa Consigli. Ma il Sassuolo ha due frecce al proprio arco: Laurienté e Berardi. Il primo rifinisce, il secondo finalizza. Il numero 10 neroverde, non pago, si concede anche il bis su rigore. Berardi è la dimostrazione di quanto un solo giocatore possa completamente cambiare il volto di una squadra.

I top e flop del Sassuolo

Berardi 8,5: Saltato il trasferimento alla Juventus, l’attaccante di Cariati torna titolare ed è subito protagonista in occasione del gol del vantaggio. Poi completa la sua giornata perfetta segnando il 2-1 e anche il 3-1 su rigore. Il Sassuolo non può permettersi di rinunciare ai suoi guizzi.

Saltato il trasferimento alla Juventus, l’attaccante di Cariati torna titolare ed è subito protagonista in occasione del gol del vantaggio. Poi completa la sua giornata perfetta segnando il 2-1 e anche il 3-1 su rigore. Il Sassuolo non può permettersi di rinunciare ai suoi guizzi. Pinamonti 6,5: Suo il primo gol stagionale del Sassuolo ed è una liberazione. Già, perché non segnava in Serie A dallo scorso 3 aprile: che si sia finalmente sbloccato? Dionisi incrocia le dita.

Suo il primo gol stagionale del Sassuolo ed è una liberazione. Già, perché non segnava in Serie A dallo scorso 3 aprile: che si sia finalmente sbloccato? Dionisi incrocia le dita. Laurienté: 6,5. Quando strappa, non lo prendono mai. Delizioso l’assist per Berardi che vale il 2-1.

Quando strappa, non lo prendono mai. Delizioso l’assist per Berardi che vale il 2-1. Toljan 6,5: Suo il passaggio vincente per Pinamonti. Il feeling con Berardi lo rende una spina nel fianco degli avversari.

Suo il passaggio vincente per Pinamonti. Il feeling con Berardi lo rende una spina nel fianco degli avversari. Matheus Henrique 6+: Promosso alla prima da erede di Maxime Lopez. E sfiora anche un gran gol con uno scavetto che esce d’un soffio.

Promosso alla prima da erede di Maxime Lopez. E sfiora anche un gran gol con uno scavetto che esce d’un soffio. Viña 5,5: Tante sbavature per l’uruguaiano ex Roma, tartassato dai richiami di Dionisi.

Tante sbavature per l’uruguaiano ex Roma, tartassato dai richiami di Dionisi. Consigli 5,5: Ai cori di sostegno del Mapei Stadium fa seguito un’indecisione fatale sulla conclusione velenosa di Ngonge.

I top e flop del Verona

Ngonge 6,5: Segna già nel primo tempo, ma la rete non è regolare. Sbaglia un gol praticamente fatto per realizzarne un altro molto più complicato da posizione defilata.

Segna già nel primo tempo, ma la rete non è regolare. Sbaglia un gol praticamente fatto per realizzarne un altro molto più complicato da posizione defilata. Duda 5,5: Fallisce un rigore in movimento dopo 20′ sparando alle stelle.

Fallisce un rigore in movimento dopo 20′ sparando alle stelle. Mbouola 5: Il meno presente del terzetto offensivo gialloblù. E, infatti, la sua gara dura 45 minuti.

Il meno presente del terzetto offensivo gialloblù. E, infatti, la sua gara dura 45 minuti. Magnani 5: Male in chiusura su Pinamonti: l’attaccante del Sassuolo lo sovrasta e sblocca il match. Va in tilt ogni volta che Laurienté lo punta.

Male in chiusura su Pinamonti: l’attaccante del Sassuolo lo sovrasta e sblocca il match. Va in tilt ogni volta che Laurienté lo punta. Doig 5: Spinta costante sulla corsia mancina nella prima parte del match. Poi crolla, abbatte Berardi che dagli undici metri non perdona e chiude la partita.

Spinta costante sulla corsia mancina nella prima parte del match. Poi crolla, abbatte Berardi che dagli undici metri non perdona e chiude la partita. Coppola 5: Pomeriggio horror al Mapei Stadium. Macchia una prova già insufficiente, lasciandosi scappare Berardi sul 3-1.

Il tabellino di Sassuolo-Verona:

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Tressoldi, Viña (65′ Pedersen); Boloca, Matheus Henrique, Thorstvedt (65′ Bajrami); Berardi (77′ Ceide), Pinamonti (77′ Mulattieri), Laurienté (86′ Racic). A disp.: Pegolo, Cragno, Ferrari, Viti, Volpato, Lipani. All.: Dionisi

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Dawidowicz, Coppola; Faraoni (86′ Terracciano), Hongla (35′ Serdar), Duda (77′ Djuric), Doig (89′ Cabal); Folorunsho, Mboula (46′ Bonazzoli); Ngonge. A disp.: Berardi, Perilli, Amione, Diao, Patanè, Cisse. All.: Baroni

Arbitro: Piccinini

Ammoniti: Boloca, Baroni (all.), Coppola, Magnani, Doig

Marcatori: 11′ Pinamonti, 56′ Ngonge, 64′ e 72′ su rig. Berardi