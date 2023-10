Pagelle di Sassuolo-Monza 0-1: Colombo è un tank, muro Di Gregorio. Laurienté spreca

Top e flop della partita Sassuolo-Monza, valevole per la 7° giornata di serie A 2023/2024: gol straordinario di Colombo, che fa fuori Tressoldi ed Erlic. E Di Gregorio para tutto

02-10-2023 20:26

Sorpresa nel posticipo della settima giornata di Serie A: il Monza batte il Sassuolo al Mapei Stadium grazie a un gran gol di Colombo. I neroverdi ci provano nel primo tempo, ma Di Gregorio para tutto. Nella ripresa il graffio degli ospiti con il primo gol in campionato dell’attaccante arrivato via Milan dopo l’esperienza con il Lecce. La chiave della partita e i top e flop delle due squadre nella nostra analisi.

Sassuolo-Monza, la chiave della partita

Dionisi sceglie la fisicità di Thorstvedt al posto di Bajrami per giocare alle spalle del terminale offensivo Pinamonti. Una mossa per garantire più sostanza in mezzo al campo, visti i centimetri di cui dispone il Monza con i vari Pessina, Gagliardini e Colpani. Il Monza ripropone Dany Mota al fianco di Colombo in attacco; subito in panca il Papu Gomez. Il primo tempo è soprattutto di marca emiliana, che ci prova in diverse occasioni senza tuttavia riuscire a sbloccare il match per le parate di un Di Gregorio versione ‘The Wall’. Il portiere brianzolo prima si oppone a Laurienté, poi si oppone due volte a Berardi.

Dionisi capisce che è il momento di osare e nel secondo tempo inserisce Bajrami per Thorstvedt. Ma, a differenza dei primi 45 minuti, il Monza inizia ad attaccare con costanza, fino a quando, al 66′, Colombo fa fuori nell’ordine Tressoldi ed Erlic per poi freddare Consigli. Palladino fa debuttare subito il Papu Gomez, l’allenatore del Sassuolo opta per il passaggio al 4-3-3 con l’inserimento di Castillejo al posto di un deludente Matheus Henrique. Ma il risultato non cambia (nel finale annullato un altro gol a Colombo dopo un consulto col Var) e il Monza, dopo quattro gare senza successi, torna a vincere e aggiancia gli avversari a quota 9 in classifica.

I top e flop del Sassuolo

Berardi 6,5: Quando prende per mano la squadra, è tutto il Sassuolo a girare nel verso giusto. In una manciata di minuti va due volte vicino al gol ma sbatte contro un muro chiamato Di Gregorio. Nella ripresa cala.

I top e flop del Monza

Colombo 7: Straordinario il gol con cui gela il Mapei Stadium. Sfrutta il fisico per avere la meglio su Tressoldi, salta secco Erlic e infila Consigli. Sceglie il modo migliore per il suo primo sigillo con la casacca del Monza.

Il tabellino di Sassuolo-Monza

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Tressoldi (68′ Ferrari), Vina (60′ Pedersen); Boloca, Matheus Henrique (82′ Castillejo); Berardi, Thorstvedt (46′ Bajrami), Laurienté; Pinamonti (60′ Mulattieri). A disposizione: Pegolo, Cragno, Missori, Racic, Obiang, Ceide, Castillejo, Volpato, Defrel. Allenatore: Dionisi

MONZA (3-4-1-2): Di Gregorio; Carboni (53′ D’Ambrosio), Mari, Caldirola; Ciurria, Pessina (53′ Machin), Gagliardini, Kyriakopoulos (76′ Papu Gomez); Colpani (71′ Birindelli); Mota (71′ Vignato), Colombo. A disposizione: Sorrentino, Gori, Donati, Akpa Akpro, Carboni F., De Almeida, Carboni V., Maric, Cittadini. Allenatore: Palladino

Arbitro: Zufferli

Rete: 66′ Colombo