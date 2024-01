Pagelle di Udinese-Milan 2-3: Jovic e Okafor portano in cielo il Diavolo. Si rivede Samardzic

Top e flop della partita Udinese-Milan, valevole per la 21° giornata di Serie A 2023/2024: partita divertente con Jovic e Okafor che regalano tre punti insperati al Diavolo. Finale choc per i friulani.

20-01-2024 22:51

Il Milan fatica ancora una volta contro l’Udinese, ma riesce a strappar via i tre punti. Al Bluenergy Stadium partono meglio i rossoneri che si portano in vantaggio con Loftus-Cheek. La gara viene poi fermata per qualche minuto a causa dei cori razzisti a Maignan. Si riprende e pareggiano i friulani con una gemma di Samardzic. Nella ripresa i padroni di casa completano la rimonta grazie al neo entrato Thauvin. Tutto finito? Niente affatto. Dalla panchina entra Jovic e firma il 2-2 con Okafor che ribalta ancora una volta il risultato.

Udinese-Milan, la chiave della partita

Nella gara di andata fu l’Udinese a prendersi i tre punti a San Siro grazie a un rigore di Pereyra. Più che vendetta, però il Milan cerca punti preziosi per blindare la terza posizione e, possibilmente, accorciare sulle due davanti. Pioli conferma Gabbia e Adli tra i titolari e schiera il consueto 4-2-3-1. Anche i bianconeri vanno in campo con la loro consueta veste e rispolverano Samardzic a centrocampo con Lucca unica punta. Il canovaccio tattico è chiaro: gli ospiti provano a fare la partita con i padroni di casa attenti e pronti a partire in contropiede.

È il Diavolo a portarsi avanti grazie ad un inserimento di Loftus-Cheek su assist di Theo alla mezz’ora. Il vantaggio dura poco perché Samardzic si inventa letteralmente il gol dell’1-1. Nel mezzo partita ferma per parecchi minuti a causa dei cori razzisti nei confronti di Maignan che abbandona il campo. Nella ripresa è proprio il francese a permettere a Thauvin di portare avanti l’Udinese. Pioli a quel punto prova a giocarsi le carte offensive presenti in panchina. E i cambi ribaltano la partita: sono Jovic e Okafor a portare in cielo il Diavolo regalandogli i tre punti.

Milan, che cosa ha funzionato

Un tempo c’era l’asse mancino, oggi è Theo più che altro a provare a sfondare da quel lato. La vera chiave sono però gli inserimenti di Loftus-Cheek, uno dei quali convertito in rete. È in mezzo che il Milan ritiene di poter colpire l’Udinese anche se ci prova solo nel primo tempo e troppo poco. Nel finale la coppia pesante Giroud-Jovic consente di arrivare al 2-2. Okafor completa la rimonta e fissa il 3-2.

Milan, che cosa non ha funzionato

Ci sono alcuni calciatori che non sono al meglio della loro forma e questo ha un suo peso specifico che si avverte nel collettivo. Basti pensare a Rafa Leao i cui spunti sono diventati sempre più rari. Ma anche Pulisic per quanto tenti talvolta di accentrarsi per stare più nel vivo del gioco non è che crei chissà cosa. Completa il quadro un Reijnders svagato. Se poi sbagliano anche Maignan e Theo Hernandez ecco che il quadro è completo.

Le pagelle del Milan

Maignan 5,5 Merita un 10 per il gesto contro il razzismo che può sensibilizzare qualche coscienza. Non può nulla sul gol di Samardzic ma tanto gli si può dire su quello di Thauvin.

Calabria 5,5 Poco attivo in fase di spinta ed impreciso anche in difesa. (Dal 75′ Florenzi 6 Entra per dare un po' di spinta in più da quel lato).

Kjaer 5,5 Ingaggia un bel duello con Lucca e lo vince. Su Samardzic però va troppo molle.

Gabbia 6,5 Tra i migliori, non perde mai la testa. Su Ebosele compie un intervento miracoloso su contropiede potenzialmente letale. Oltre a questo altre chiusure provvidenziali.

Theo Hernandez 6 Sì l'assist dell'1-0 ma è clamorosa la dormita sull'1-2.

Adli 6 Schierato in cabina di regia fa il suo senza lampi.

Reijnders 4,5 Oggi parecchio sottotono, con qualche pallone perso di troppo. Partecipa alla dormita sul gol di Thauvin. (Dal 68′ Okafor 7 Firma da subentrante un gol da tre punti).

Pulisic 5 Qualche sprazzo ma nulla di rilevante. Potrebbe essere coinvolto un po' di più comunque. (Dal 75′ Jovic 7 Ancora una volta entra e segna. Bomber di scorta prezioso)

Loftus-Cheek 6,5 Prototipo di centrocampista box to box. Tempi di inserimento perfetti per l'1-0.

Leao 5,5 Da un suo lancio arriva il 2-2. Però dal portoghese è lecito attendersi di più e maggiore continuità nell'arco delle partite. (Dal 94′ Musah sv )

Giroud 6,5 Ha un paio di chance ma non si mostra cattivo e determinato come il ruolo gli imporrebbe. Nel finale però mette lo zampino sul gol di Jovic salvando la serata sua e della squadra.

Top e flop dell’Udinese

Lovric 6,5 Dominante a centrocampo. Un mese fa era riserva.

Samardzic 6,5 Chissà quale sarà il suo futuro, il presente però ce lo racconta come un gran bel giocatore.

Thauvin 6,5 Bravo e fortunato nel gol.

Ebosele 5,5 Che sia veloce lo sappiamo, però stavolta questa qualità non gli basta per meritare la sufficienza. Anche perché è da quel lato che la sua squadra soffre un po' di più.

Pereyra 5 Gioca solo un tempo ma in realtà non lo si vede mai.

Udinese-Milan: il tabellino del match

Reti: 32′ Loftus-Cheek (M), 41′ Samardzic (U), 62′ Thauvin (U), 83′ Jovic (M), 93′ Okafor (M)

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Joao Ferreira, Perez, Kristensen; Ebosele (dal 60′ Ehizibue), Lovric, Walace, Samardzic (dal 60′ Payero), Kamara (dall’84’ Zarraga); Pereyra (dal 46′ Thauvin); Lucca (dal 76′ Success). All. Cioffi. A disp. Silvestri, Padelli, Masina, Tikvic, Camara, Brenner, Kabasele, Giannetti, Zemura

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria (dal 75′ Florenzi), Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Adli, Reijnders (dal 68′ Okafor); Pulisic (dal 75′ Jovic), Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli. A disp. Sportiello, Mirante, Simic, Jimenez, Terracciano, Zeroli, Romero, Chaka Traoré

Arbitro: Maresca di Napoli

Ammoniti: 45’+1′ Kamara, 52′ Ebosele, 55′ Thauvin, 65′ Walace, 78′ Joao Ferreira (U; 88′ Theo Hernandez (M)

Recupero: 6′ pt; 6′ st