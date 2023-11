Pagelle Genoa-Verona 1-0: Dragusin fa la punta, Djuric evanescente, Haps silenzia Doig

Top e flop della partita Genoa-Verona, valevole per la 12ª giornata di Serie A 2023/2024: Haps è imprendibile, disattenta la difesa gialloblu

10-11-2023 22:44

"Ta-ta-ta", mi piace immaginare i tasti del mio pc come il pallone ai piedi di Maradona contro l'Inghilterra al Mondiale in Messico con Victor Hugo Morales in sottofondo. Amo girovagare con il pensiero, quando scrivo viaggio. Giornalista pubblicista dal 2021, ma è solo una formalità.

Il Genoa ritrova la vittoria e sorride, il Verona non riesce ad uscire dalla strada della crisi (quinta sconfitta di fila). Dopo un inizio di stagione da sogno, la squadra di Baroni è inciampata su molti ostacoli, l’ultimo il Grifone. Non brilla Gudmundsson e basta un gol di Dragusin a regalare i tre punti a Gilardino nell’anticipo della 12ª giornata di Serie A. I rossoblù vincono di corto muso lo scontro salvezza, fanno un salto in classifica e tirano per ora un sospiro di sollievo.

Genoa-Verona, la chiave della partita

Le due squadre non sono delle macchine da gol e nella prima parte di gara pensano soprattutto a difendersi. Gilardino e Baroni schierano entrambe le formazioni con il 3-5-2, con le sfide in mezzo al campo e sulle fasce che determinano il copione del match. Il Grifone fa la partita e costringe gli ospiti a giocare molto bassi.

Gudmundsson tra le linee è sempre raddoppiato e a beneficiarne è Ekuban che ha molto più spazio e può mettersi spesso in moto grazie alla sua velocità. In un match in cui emerge poco la qualità, la forza fisica è una variante importante ed è proprio un difensore a firmare il vantaggio del Genoa, Dragusin: l’ex Juve sul finire del primo tempo si inserisce bene in area e al volo buca Montipò. Nella ripresa Baroni cambia spartito, ma le note sono quasi tutte stonate, anche se è il palo a salvare Martinez dopo un’uscita a vuoto: sprecone Terracciano, che a porta vuota non fa centro. Il Verona si sveglia solo nel finale, ma Djuric è in serata no e da due passi di testa si fa negare il gol da un miracolo di Martinez.

Rivivi le emozioni live e guarda gli highlights della partita

I top e flop del Genoa

Dragusin 7: Il suo compito è proteggere la porta e lo fa bene. Poi si toglie i panni del difensore e si trasforma in una punta vecchio stampo e con un destro al volo sblocca un match complicato.

Il suo compito è proteggere la porta e lo fa bene. Poi si toglie i panni del difensore e si trasforma in una punta vecchio stampo e con un destro al volo sblocca un match complicato. Martinez 6.5 : In tutti i 90 minuti è poco coinvolto, ma il miracolo sul colpo di testa di Djuric salva il risultato.

: In tutti i 90 minuti è poco coinvolto, ma il miracolo sul colpo di testa di Djuric salva il risultato. Ekuban 6.5: Sfrutta gli spazi e mette in disordine la difesa del Verona. Colpisce un palo ed è sempre nel vivo del gioco.

Sfrutta gli spazi e mette in disordine la difesa del Verona. Colpisce un palo ed è sempre nel vivo del gioco. Haps 6.5: Sulla sinistra vince sempre il duello con Doig ed è una sorpresa. Fornisce l’assist a Dragusin e dal suo lato il Genoa dorme sonni tranquilli.

Sulla sinistra vince sempre il duello con Doig ed è una sorpresa. Fornisce l’assist a Dragusin e dal suo lato il Genoa dorme sonni tranquilli. Frendrup 6.5 : “Perfettamente bilanciato, come tutto dovrebbe essere”, da Thanos al centrocampista, Gilardino si gode lo spettacolo.

: “Perfettamente bilanciato, come tutto dovrebbe essere”, da Thanos al centrocampista, Gilardino si gode lo spettacolo. Vasquez 5.5: Tiene bene la linea, ma è un po’ impreciso dopo l’ingresso di Ngonge. Spesso è aggressivo senza motivo, a volte è un bene, altre no.

Tiene bene la linea, ma è un po’ impreciso dopo l’ingresso di Ngonge. Spesso è aggressivo senza motivo, a volte è un bene, altre no. Gudmundsson 5.5: Rispetto al solito non incide, sulla trequarti è poco brillante e non si prende la scena. Si gode la vittoria dietro le quinte.

I top e flop del Verona

Doig 5: Soffre più del dovuto e non crea mai pericoli. Haps gli fa girare la testa e dopo un “mal di campo” è costretto al cambio.

Soffre più del dovuto e non crea mai pericoli. Haps gli fa girare la testa e dopo un “mal di campo” è costretto al cambio. Bonazzoli 5: È la perfetta dimostrazione della differenza tra potere e volere. Ha le qualità, ma non le sfrutta. Fa il solletico alla difesa.

È la perfetta dimostrazione della differenza tra potere e volere. Ha le qualità, ma non le sfrutta. Fa il solletico alla difesa. Magnani 5.5: Non è attento in occasione del gol. Esce male, perde l’anticipo e sta troppo distante dal compagno di squadra.

Non è attento in occasione del gol. Esce male, perde l’anticipo e sta troppo distante dal compagno di squadra. Hien 5.5: Non riesce a comunicare bene con i compagni di reparto. Si perde Dragusin in occasione del gol. Ha vissuto serate migliori.

Non riesce a comunicare bene con i compagni di reparto. Si perde Dragusin in occasione del gol. Ha vissuto serate migliori. Ngonge 6.5: È la nota di qualità in uno spartito stonato. In campo suona subito la carica, ma pochi lo seguono e da soli non si può vincere.

È la nota di qualità in uno spartito stonato. In campo suona subito la carica, ma pochi lo seguono e da soli non si può vincere. Montipò 6.5: Prende gol sul suo palo, ma era un tiro ravvicinato. Nel secondo tempo veste il mantello del supereroe e vola in più circostanze, mantenendo la partita viva.

Genoa-Verona 1-0, il tabellino

RETI: Dragusin 44′

GENOA (3-5-2): Martinez; Dragusin, Bani (De Winter 41′), Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj (Thorsby 86′), Strootman (Malinovskyi 86′), Haps (Matturro 87′); Gudmundsson, Ekuban (Puscas 54′). Allenatore: Alberto Gilardino. A disposizione: Leali, Sommariva, Martin, Vogliacco, Jagiello, Kutlu, Hefti, Galdames.

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Amione (Duda 70′), Hien, Magnani; Terracciano, Folorunsho (Saponara 85′), Hongla, Suslov (Cruz 63′), Doig (Faraoni 63′); Bonazzoli (Ngonge 46′), Djuric. Allenatore: Marco Baroni. A disposizione: Berardi, Perilli, Serdar, Lima, Tchatchoua, Coppola, Mboula.

ARBITRO: Daniele Orsato

AMMONITI: Hien, Vasquez, Terracciano, Faraoni, Duda