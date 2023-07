Europei U19, Malta-Italia 0-4, pagelle: Ndour devastante, che bellezza Esposito e D'Andrea!

Europeo Under-19, pagelle di Malta-Italia: gli azzurrini partono forte contro i padroni di casa. Ndour è di un'altra categoria, Esposito e D'Andrea sublimi. Serata da incubo per Micallef

03-07-2023 23:46

L’Under-19 di Alberto Bollini apre il suo Europeo di categoria con l’ottima prestazione che permette di affossare i padroni di casa di Malta. L’Italia risponde con un poker al Portogallo, vincente 2-0 nella gara inaugurale del pomeriggio contro la Polonia. Tante le note positive per gli azzurrini, che concedono pochissimo e giostrano con personalità e determinazione, messe in campo fino al termine del match. Brillano le stelle di Ndour, Esposito e D’Andrea. Serataccia per il capitano di malta, Micallef, che procura due rigori e si fa espellere già nella prima frazione.

Malta-Italia, prova di forza degli azzurrini

L’Italia schianta 4-0 Malta nell’esordio di Euro 2023 Under-19 permettendosi il lusso di fallire anche un rigore e centrare due pali. Prova di forza impressionante per gli azzurrini, anche se Malta dimostra di essere davvero poca cosa, arrivando a non tirare mai in porta e a concedere oltre il 70% di possesso. Dopo un paio di buone occasioni, i ragazzi di Bollini passano a condurre al 21′ grazie al rigore trasformato da Cher Ndour, che spiazza Sacco dopo il tocco con il braccio in area di Dylan Scicluna.

Il raddoppio arriva un quarto d’ora più tardi. Jake Micallef cintura Francesco Pio Esposito e lo porta sul dischetto. Sacco va a sinistra, il nove lo infila centralmente. A 2′ dal riposo, Esposito ubriaca Micallef e lo costringe al secondo fallo da rigore, il direttore di gara espelle il capitano maltese e decreta il terzo penalty di serata per gli azzurrini. Dagli undici metri, Luca D’Andrea spara alto. Nella ripresa, il talentuoso esterno del Sassuolo si riscatta calando il tris su punizione grazie a una decisiva deviazione. Al 1′ di recupero c’è gloria anche per Samuele Vignato, che trasforma il quarto rigore concesso agli azzurri e fissa lo 0-4 finale.

Malta-Italia, i nostri top

Cher Ndour 7,5: Il Paris Saint-Germain lo ha appena strappato al Benfica bruciando la concorrenza del Manchester United e, per chi non lo avesse visto giocare prima, la prova di questa sera spiega alla perfezione perché i parigini abbiano deciso di portarlo sotto la Tour Eiffel. Si prende la scena mettendoci corsa, fisico, dinamismo ed eleganza che fanno sembrare ogni giocata semplice e naturale. Nel centrocampo azzurro, il 2004 bresciano di origini senegalesi è letteralmente dominante. Apre la gara con un rigore perfetto e colpisce anche un palo, poi, pur concedendosi alcune pause, aiuta nelle due fasi con grande sostanza e personalità. Se ne sentirà parlare moltissimo.

Francesco Pio Esposito 7,5: Il talento di casa Inter guadagna due rigori procurando anche l’espulsione del capitano avversario con un dribbling da applausi. Trasforma il penalty del raddoppio con freddezza, ma la sua gara è fatta di giocate e movimenti praticamente sempre perfetti. Sbatte diverse volte su Sacco e, quando non ci arriva l’estremo difensore di casa, tocca alla traversa negare la seconda marcatura personale.

Luca D’Andrea 7: Pronti-via, lascia sul posto l’intera retroguardia maltese, ma spara a salve non inquadrando la porta da ottima posizione. A un passo dal riposo, calcia male che più male non si può il rigore che avrebbe potuto valere lo 0-3. Nonostante ciò, la Dea Bendata aiuta e la meritata marcatura personale arriva. Ci vuole un po’ di fortuna, ma la punizione che fulmina Sacco con una deviazione decisiva è un premio meritatissimo per il classe 2004 di proprietà del Sassuolo, che sembra sempre poter fare quello che vuole, facendo puntualmente ammattire la difesa di casa quando decide di accentrarsi. Deve migliorare nell’ultima decisione, ma per il resto sembra pronto per prendersi più spazio anche negli emiliani.

Hugo Sacco 6,5: Preso per larghi tratti a pallate dagli azzurrini, il numero uno di Malta preferito un po’ a sorpresa a Luca Camilleri, dimostra buoni riflessi, esibendosi in buonissimi interventi. Le quattro reti arrivano con tre rigori e una sfortunata deviazione che lo manda fuori tempo. Zero colpe su tutti i gol, dunque, per una prova più che positiva.

Malta-Italia, i nostri flop

Jake Micallef 4: Il capitano di casa vive una vera e propria serata da incubo, che lo porta a commettere due erroracci in meno di un quarto d’ora e affossare definitivamente una barca in balia del mare azzurro di occasioni. Stringe troppo Esposito sul rigore del raddoppio italiano e, poi, si fa beffare dallo stesso talento nerazzurro, allargando il compasso con una ingenuità che gli costa il secondo giallo e porta al terzo penalty di serata.

Basil Tuma 5: Il terminale offensivo dei padroni di casa mette in mostra buone doti fisiche e corsa, ma pecca incredibilmente dei fondamentali tecnici per poter impensierire realmente la retroguardia azzurra. Emblematico l’errore in controllo con la sfera allungata malissimo a vanificare il buon taglio sul lancio con il contagiri di Dylan Scicluna, quando il tabellone recitava ancora 0-0.