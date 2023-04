Pagelle Manchester City-Arsenal 4-1: Guardiola distrugge i Gunners, De Bruyne pazzesco

I Citizens hanno travolto in casa per 4-1 la capolista e si sono portati a soli due punti dalla vetta, con due gare da recuperare: Gunners schiantati

26-04-2023 23:19

Il Manchester City demolisce l’Arsenal all’Etihad Stadium davanti ai propri tifosi e prenota il sorpasso scudetto ai danni dei Gunners. La squadra di Guardiola gioca una partita praticamente perfetta, schiacciando i londinesi con un perentorio e addirittura stretto 4-1 frutto della doppietta di De Bruyne e delle reti di Stones ed Haaland.

In classifica i Citizens si portano a quota 73 punti, a -2 dalla capolista in piena crisi, e inoltre hanno due gare da recuperare: il sorpasso sembra nell’aria, così come il terzo titolo consecutivo, il quinto negli ultimi sei anni.

Manchester City-Arsenal 4-1: lezione di calcio di Guardiola

Dominio totale dei Citizens nel primo tempo. Il Manchester City parte a razzo e trova il vantaggio dopo pochi minuti: al 7′ Haaland difende bene una palla e innesca De Bruyne, che al termine di una splendida cavalcata con un destro sul primo palo firma l’1-0.

L’Arsenal travolto dall’avvio arrembante dei padroni di casa stenta a reagire, confermando le difficoltà dell’ultimo periodo (arriva da tre pareggi di fila), ed anzi fatica a contenere la squadra di Guardiola in cerca del raddoppio sulle ali dell’entusiasmo: ci va ancora vicino De Bruyne al 27′, poi due volte Haaland. Nel finale di tempo arriva il 2-0 meritato del City, Stones incorna su punizione di De Bruyne dalla trequarti.

Manchester City più di gestione ad inizio ripresa, la squadra di Guardiola tiene il possesso palla e poi accelera con alcune fiammate improvvise (al 53′ Ramsdale salva su Haaland). Al 54′ arriva in ogni caso il 3-0, di nuovo con De Bruyne che ancora lanciato da Haaland supera Ramsdale con un tiro rasoterra. L’Arsenal è incapace di reagire e creare occasioni, e la partita cala nettamente di ritmo. Nel finale arriva il gol della bandiera degli ospiti, ad opera di Holding sugli sviluppi di un corner: risponde poco dopo Haaland, che proprio allo scadere segna il suo gol numero 33 in campionato.

Manchester City-Arsenal 4-1: le pagelle della squadra di Guardiola

Ederson 6: serata da spettatore per il portiere brasiliano, mai davvero impegnato. Non può nulla sul gol di Holding nel finale

Walker 7: buona spinta sulla sua fascia, non soffre praticamente nulla dietro

Dias 7: molto solido e sicuro dietro

Stones 7,5: segna il gol del 2-0 ed è padrone della difesa

Akanji 7,5: perfetto su Saka, grande spinta offensiva

De Bruyne 9: partita pressoché perfetta, due reti e l’assist per Stones. Con Haaland il trascinatore della squadra

Rodri 7: fa il suo a centrocampo e lascia scatenare i fuoriclasse

Gundogan 6,5: non troppo pericoloso, buona l’intesa con Haaland

Bernardo Silva 7: partita intelligente, non si vede in molte occasioni ma dà molta sostanza

Haaland 8: devastante anche in versione assist-man, firma due passaggi decisivi per De Bruyne. Poi segna il poker nel finale

Grealish 7,5: molto generoso nei recuperi, e sempre pericoloso in attacco

Mahrez 6: si vede poco dopo il suo ingresso

Alvarez s.v.

Guardiola 9: altra partita da incorniciare per il suo Manchester City, che dà anche un messaggio al Real Madrid. Potrebbe essere l’anno giusto anche in Champions League.

Manchester City-Arsenal 4-1: le pagelle della squadra di Arteta

Ramsdale 7: evita un passivo peggiore con diverse parate, soprattutto su Haaland.

White 5,5: soffre sulla sua fascia ma meno che Zinchenko dall’altro lato

Holding 4,5: soffre molto Haaland, non basta il gol nel finale a riscattarlo

Gabriel 4: molto nervoso, non è serata neanche per lui

Zinchenko 4: nullo in attacco, in grande difficoltà in copertura

Odegaard 4: praticamente inesistente per tutta la serata, e il terzo gol è colpa sua

Partey 3: l’irruenza di De Bruyne lo travolge

Xhaka 4,5: non riesce mai ad entrare davvero in partita

Saka 4: anche lui si vede pochissimo, serata da dimenticare

Gabriel Jesus 4: non la vede praticamente mai, serata amara contro gli ex compagni

Martinelli 5: lotta ma non riesce a fare nulla

Jorginho 5,5: dà un po’ più di stabilità al centrocampo, ma non cambia la partita

Trossard 6: la rete della bandiera è soprattutto merito suo

Rowe: s.v.

Nketiah: s.v.

Nelson: s.v.

Arteta 4,5: il suo Arsenal è irriconoscibile rispetto anche solo ad un mese fa, e sta per perdere un campionato che per un certo periodo ha avuto in pugno.