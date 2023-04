Champions League, Bayern generoso, ma passa il City di Haaland: le pagelle

E' ancora Haaland a trascinare i Citizens alla Allianz: il norvegese sbaglia il rigore nel primo tempo, poi firma il contropiede vincente, di Kimmich l'1 a 1.

19-04-2023 23:15

L’impresa contro il Manchester City non era alla portata del Bayern Monaco rientrato a pezzi dalla sosta post Qatar, e impresa non è stata: i tedeschi, graziati da un Haaland impreciso dal dischetto, ottengono un pari tanto meritato quanto inutile grazie a Kimmich, dopo l’ennesima dimostrazione di strapotere del norvegese. Per guadagnarsi Istanbul ci saranno ora Milan-Inter e Ancelotti-Guardiola.

Il Bayern crea, ma Haaland spreca un rigore

E’ una Bayern Monaco costretto all’assalto quello che prende le redini del primo tempo, ma il muro inglese non si crepa: sono Sanè, che allarga il compasso quando si trova a tu per tu con Ederson, e Coman i principali protagonisti della squadra di Tuchel, che rischia però la beffa quando Upamecano intercetta un tiro di Gundogan; il rigore di Haaland, finora infallibile in Premier League, raggiunge però la curva dei tifosi tedeschi. Gli ultimi sussulti dei campioni di Germania sono di un generoso Coman, che stavolta si occupa in prima battuta della conclusione.

Haaland si riscatta, Kimmich sigla il punto della bandiera

Quando è il momento di sparigliare dalla panchina, i ragazzi di Tuchel (espulso nel finale per le proteste reiterate) sono infilzati dallo strapotere di Haaland, che finalizza una ripartenza improvvisa dopo un’occasione di Coman: la qualificazione è nelle mani del City, ma il confusionario Bayern di questi tempi ci mette tutto il cuore e l’impegno possibili, acciuffando il pari con un tiro dal dischetto di Kimmich, che capitalizza il tocco di Akanji su Mané. In un finale nervoso non ci sono ulteriori emozioni: Guardiola continua la caccia alla Champions League, sua ossessione dopo Barcellona: lo aspetta adesso Ancelotti.

Bayern Monaco-Manchester City, i migliori e i peggiori

Coman 7 Le sue folate sono la costante offensiva del primo tempo, chiuso dai tentativi in prima persona

Joao Cancelo 5 Impalpabile, la sua annata è grigia: ammonito al primo fallo su Bernardo Silva

Sanè 5.5 Al quarto d’ora si divora la rete che avrebbe acceso la serata

Upamecano 5 L’arbitro lo grazia eliminando il rosso su Haaland per fuorigioco: poi causa il rigore e infine cede il passo a Haaland

Musiala 6 Illumina come esige il suo talento, ma come spesso accade è più bello che incisivo

Bernardo Silva 5.5 Prestazione sottotono del portoghese, che avrà modo di riscattarsi a partire dalle semifinali

Choupo-Moting 5.5 Non è il cecchino che in avvio di annata aveva sopperito alla cessione di Lewandowski, ma non è al meglio

Haaland 6.5 Per una volta il norvegese non è glaciale dagli 11 metri, ma il riscatto è immediato e travolgente: 48 reti stagionali

Bayern Monaco-Manchester City, il tabellino

Questo il tabellino della sfida in Germania:

Bayern Monaco-Manchester City 1-1 (0-0)

Marcatori: 13′ st Haaland (MC), 35′ st Kimmich rig. (B).

Bayern Monaco (4-2-3-1): Sommer, Pavard (Dal 77 st Stanisic), De Ligt, Upamecano, Cancelo (Dal 63 st Davies); Kimmich, Goretzka, Coman, Musiala (Dal 71 st Muller), Sané (Dal 63 st Mane), Choupo-Moting (Dal 71 st Tel). A disposizione: Ulreich, Gnabry, Mané, Davies, Sarr, Blind, Muller, Gravenbrerch, Tel, Mazraoui, Stranisic, Ibrahimovic. Allenatore: Tuchel.

Manchester City (3-2-4-1): Ederson, Akanji, Stones, Dias, Ake (Dal 66 st Laporte), Rodri, Gundogan, De Bruyne, Bernardo, Grealish, Haaland (Dal 84 st Alvarez). A disposizione: Ortega, Carson, Walker, Philips, Laporte, Alvarez, Sergio Gomez, Mahrez, Perrone, Foden, Palmer, Lewis. Allenatore: Guardiola.

Ammoniti: Joao Cancelo (MC), Upamecano (B), Ederson (MC), Aké (MC), Pavard (B), Laporte (MC).