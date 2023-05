Pagelle Napoli-Inter 3-1: Di Lorenzo cuore azzurro, Gagliardini imbarazzante

I campioni d'Italia hanno battuto per 3-1 al Maradona i nerazzurri: Anguissa, Di Lorenzo e Gaetano in gol per la squadra di Spalletti, Lukaku per quella di Inzaghi.

21-05-2023 20:22

Il Napoli campione d’Italia ha superato per 3-1 l’Inter nel posticipo delle 18 della 36esima giornata di Serie A, giocato allo stadio Maradona. Gli azzurri hanno battuto la squadra di Simone Inzaghi grazie alle reti di Anguissa (67′), Di Lorenzo (82′) e Gaetano (94′).

Ai nerazzurri, in 10 dal 41′ a causa dell’espulsione di Gagliardini, non è bastata la rete del momentaneo pareggio di Lukaku. Ora l’attenzione dell’Inter si sposta alla finale di Coppa Italia, in programma mercoledì prossimo contro la Fiorentina.



Napoli-Inter 3-1, le pagelle degli azzurri

Meret 6: praticamente spettatore per tutta la serata, è incolpevole sul gol di Lukaku

Di Lorenzo 8: il cuore e l’anima del Napoli. Irreprensibile in difesa, bene anche in fase offensiva; segna la rete del 2-1 con uno splendido sinistro alla Del Piero

Rrahmani 6: bene per larghi tratti del match, si fa sorprendere come tutta la difesa sul gol di Lukaku

Kim 7,5: altra prestazione perfetta del sudcoreano, che i tifosi del Napoli sperano di apprezzare anche nella prossima stagione. Esce nella ripresa

Olivera 6: bene soprattutto in fase di copertura

Anguissa 7,5: è il più pericoloso nel primo tempo, trova il meritato gol nella ripresa

Lobotka 6,5: altra grande prova alla regia, il Napoli non può fare a meno di lui

Zielinski 6,5: prestazione molto positiva, da rivedere solo nelle conclusioni

Elmas 6: dopo un buon primo tempo cala alla distanza

Osimhen 5,5: serata negativa ma i gol scudetto li ha già fatti. Nervoso nel finale

Kvaratskhelia 7,5: ogni volta che tocca palla sfodera una giocata, decisivo in occasione del gol di Anguissa

Juan Jesus 5,5: Lukaku è sfuggito alla sua marcatura per segnare la momentanea rete del pareggio

Simeone 6: grande generosità anche se spreca un po’ sotto porta

Raspadori 6,5: non riesce a trovare un gol che meriterebbe

Politano 6: entra nel finale ed impegna Onana

Gaetano 6,5: ha pochi minuti per mettersi in luce e sfrutta l’occasione segnando la rete della sicurezza

Spalletti 7: ritrova il suo Napoli migliore, che vince la partita d’autorità, da campione d’Italia. Azzecca i cambi

Napoli-Inter 3-1, le pagelle dei nerazzurri

Onana 6,5: Incolpevole sui gol, limita anzi il passivo in più di un’occasione

D’Ambrosio 6: fatica su Kvara ma chi non lo farebbe?

De Vrij 6: annulla Osimhen, ma quando esce il nigeriano iniziano i dolori

Bastoni 6: prestazione positiva, non riesce a rendersi pericoloso in attacco

Bellanova 5,5: fatica ad entrare in partita e non riesce a esprimersi al massimo

Barella 7: grande prova nel primo tempo, due volte manda al tiro Lukaku. Esce nella ripresa, in vista della finale di Coppa Italia

Asllani 5,5: non riesce ancora a brillare in regia

Gagliardini 3: non riesce a controllarsi, doveva essere espulso anche prima del 41′. Cinque falli e due gialli, prestazione imbarazzante

Gosens 5,5: perde il duello con Di Lorenzo

Correa 5: si vede troppo poco, colpevole sul gol di Anguissa

Lukaku 6,5: timbra di nuovo il cartellino, gioca una gara di grande sostanza

Acerbi 5: dopo la sua entrata i nerazzurri cominciano a sbandare dietro

Brozovic 5,5: non il migliore approccio quando entra in campo

Dumfries 6: entra nella ripresa e sfiora il gol

Dimarco 6,5: anche lui dentro nella ripresa, firma l’assist per il momentaneo pareggio di Lukaku

Lautaro Martinez 6: meglio di Correa, ma nel finale cala come tutti

Inzaghi 5,5: ignora le avvisaglie su Gagliardini e lo paga a caro prezzo. Per il resto la sua Inter tiene in inferiorità numerica fino al tracollo finale. Ma il pensiero di tutti è comunque già alla finale di mercoledì

Napoli-Inter, il tabellino

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim (29′ st Jesus), Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski (38′ st Gaetano); Elmas (24′ st Raspadori), Osimhen (24′ st Simeone), Kvaratskhelia (38′ st Politano). A disp.: Gollini, Marfella, Bereszynski, Mario Rui, Ostigard, Zedadka, Demme, Ndombele, Zerbin. All.: Spalletti

Inter (3-5-2): Onana; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni (13′ st Acerbi); Bellanova (29′ st Dumfries), Barella (13′ st Brozovic), Asllani, Gagliardini, Gosens (35′ st Lautaro); Lukaku, Correa (29′ st Dimarco). A disp.: Handanovic, Cordaz, Dzeko, Calhanoglu, Darmian, Akinsanmiro, Stankovic. All.: Inzaghi

Arbitro: Marinelli

Marcatori: 22′ st Anguissa (N), 37′ st Lukaku (I), 40′ st Di Lorenzo (N), 45’+5′ st Gaetano (N)

Ammoniti: Elmas (N)

Espulsi: Gagliardini (I)